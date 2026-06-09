Αποδοκιμασίες για τον Τραμπ στο «Madison Square Garden» κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, δείτε βίντεο

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε το παρών στον 3ο αγώνα των τελικών του NBA ανάμεσα σε Νικς και Σπερς, μαζί με στελέχη της κυβέρνησής του και μέλη της οικογένειάς του