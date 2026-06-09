Αποδοκιμασίες για τον Τραμπ στο «Madison Square Garden» κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, δείτε βίντεο
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Ντόναλντ Τραμπ NBA Νέα Υόρκη Νιου Γιορκ Νικς Σαν Αντόνιο Σπερς

Αποδοκιμασίες για τον Τραμπ στο «Madison Square Garden» κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, δείτε βίντεο

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε το παρών στον 3ο αγώνα των τελικών του NBA ανάμεσα σε Νικς και Σπερς, μαζί με στελέχη της κυβέρνησής του και μέλη της οικογένειάς του

Αποδοκιμασίες για τον Τραμπ στο «Madison Square Garden» κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, δείτε βίντεο
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Έντονες αποδοκιμασίες δέχθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από φιλάθλους στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όταν η εικόνα του εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του αμερικανικού εθνικού ύμνου στον 3ο αγώνα των τελικών του NBA. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από το τζάμπολ μεταξύ των Νιου Γιορκ Νικς και τον Σαν Αντόνιο Σπερς, παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών της αμερικανικής κυβέρνησης.

Λίγο πριν από την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, στο γήπεδο ακούστηκαν συνθήματα «USA! USA!» από τους φιλάθλους.

Ωστόσο, το κλίμα άλλαξε όταν η κάμερα εστίασε στον Ντόναλντ Τραμπ και η εικόνα του προβλήθηκε στη γιγαντοοθόνη του Madison Square Garden. Σύμφωνα με παριστάμενους, ακολούθησαν έντονες αποδοκιμασίες από μεγάλο μέρος του κοινού, με ελάχιστες ή και καθόλου επευφημίες υπέρ του Αμερικανού προέδρου.



Οι αντιδράσεις μάλιστα ήταν πιο έντονες ακόμη και από εκείνες που δέχθηκαν οι παίκτες των Σαν Αντόνιο Σπερς κατά την είσοδό τους στο γήπεδο.



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Μετά την ολοκλήρωση του εθνικού ύμνου, οι φίλαθλοι επέστρεψαν στα συνθήματα υπέρ της ομάδας τους, φωνάζοντας «Go Knicks!».

Ποιοι συνόδευαν τον Αμερικανό πρόεδρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε τον αγώνα από σουίτα του Madison Square Garden μαζί με στενούς συνεργάτες και μέλη της οικογένειάς του.

Στο πλευρό του βρέθηκαν ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Νταν Σκαβίνο, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) Λι Ζέλντιν, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι.



Παρόντες ήταν επίσης ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, η εγγονή του Κάι Τραμπ, καθώς και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

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