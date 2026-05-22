Euroleague: Παραμένει το μπάχαλο με τα εισιτήρια των φίλων της Φενερμπαχτσέ
Euroleague: Παραμένει το μπάχαλο με τα εισιτήρια των φίλων της Φενερμπαχτσέ
Η κατάσταση δεν λύνεται με τους οπαδούς της Φενέρ που έχουν πληρώσει τα εισιτήρια τους και δεν τα έχουν λάβει ακόμα, με την ΕΛ.ΑΣ να είναι ξεκάθαρη πως δεν θα μπουν στο γήπεδο δίχως εισιτήρια
Με τους φίλους του Ολυμπιακού σταδιακά να λαμβάνουν τα email με τα εισιτήρια τους για τον πρώτο ημιτελικό (18:00) της Euroleague, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική με τους οπαδούς της Φενερμπαχτσέ.
Στο Θησείο, όπου είναι το σημείο συγκέντρωσης τους, υπάρχει αναστάτωση, καθώς αρκετοί οπαδοί δεν έχουν ακόμα τα εισιτήρια τους, ενώ την ίδια ώρα η ΕΛΑΣ έδωσε την εντολή στους οπαδούς της Φενέρ να επιβιβαστούν στους συρμούς προκειμένου να ξεκινήσει η μετάβαση τους προς το γήπεδο.
Όσοι είχαν παραλάβει τα εισιτήρια τους ξεκίνησαν όντως, ωστόσο είναι πολλοί αυτοί που προσπαθούν να βρουν άκρη με αποτέλεσμα να παραμένουν στο Θησείο, ενώ επίσης είναι αρκετοί αυτοί που καταγγέλουν ότι για άλλες θέσεις έχουν πληρώσει και άλλες τελικά τους έχουν δώσει.
Πάντως από την Ελληνική Αστυνομία ήταν ξεκάθαροι πως κανείς οπαδός χωρίς εισιτήριο δεν θα μπορέσει να προσεγγίσει τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου και πολύ περισσότερο το T Center.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Στο Θησείο, όπου είναι το σημείο συγκέντρωσης τους, υπάρχει αναστάτωση, καθώς αρκετοί οπαδοί δεν έχουν ακόμα τα εισιτήρια τους, ενώ την ίδια ώρα η ΕΛΑΣ έδωσε την εντολή στους οπαδούς της Φενέρ να επιβιβαστούν στους συρμούς προκειμένου να ξεκινήσει η μετάβαση τους προς το γήπεδο.
Όσοι είχαν παραλάβει τα εισιτήρια τους ξεκίνησαν όντως, ωστόσο είναι πολλοί αυτοί που προσπαθούν να βρουν άκρη με αποτέλεσμα να παραμένουν στο Θησείο, ενώ επίσης είναι αρκετοί αυτοί που καταγγέλουν ότι για άλλες θέσεις έχουν πληρώσει και άλλες τελικά τους έχουν δώσει.
Πάντως από την Ελληνική Αστυνομία ήταν ξεκάθαροι πως κανείς οπαδός χωρίς εισιτήριο δεν θα μπορέσει να προσεγγίσει τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου και πολύ περισσότερο το T Center.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα