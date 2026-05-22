Εξομαλύνεται η κατάσταση με την παραλαβή των εισιτηρίων στο Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Φίλαθλοι είχαν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικού της Κυριακής (24/05) και όχι τα σημερινά (22/05) των δύο ημιτελικών, ενώ ορισμένοι δεν είχαν παραλάβει κανένα εισιτήριο
Το πρόβλημα με την παραλαβή εισιτηρίων για το Final Four δείχνει πλέον να εξομαλύνεται, με τη Euroleague βάζει σε προτεραιότητα τους φιλάθλους στο Ολυμπιακός-Φενέρ.
Τις τελευταίες ώρες προέκυψε πρόβλημα με τους κατόχους των εισιτηρίων, το οποίο δημιουργούσε θέματα και στις ώρες των ημιτελικών. Φίλαθλοι είχαν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικού της Κυριακής (24/05) και όχι τα σημερινά (22/05) των δύο ημιτελικών, ενώ ορισμένοι δεν είχαν παραλάβει κανένα εισιτήριο.
Πάντως πλέον η κατάσταση με την παραλαβή των εισιτηρίων αρχίζει να εξομαλύνεται, ειδικότερα σε ότι αφορά Έλληνες και Τούρκους φιλάθλους. Η Euroleague έχει βάλει σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή τον πρώτο ημιτελικό και θέλει να κλείσει το θέμα που είχε ανοίξει νωρίτερα με τα εισιτήρια.
Υπήρχε κόσμος που ταξίδευε σήμερα από εξωτερικό κ δεν είχε παραλάβει τα εισιτήρια του, ενώ το αλαλούμ δημιούργησε και πρόβλημα στο σύστημα της Viagogo.
Το πρόβλημα φαίνεται πλέον να μετατοπίζεται στον έλεγχο και την ταυτοποίηση που φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες και θα χρειαστεί επίδειξη ταυτότητας, αφού το σύστημα της εταιρείας ticketing δεν έχει τη δυνατότητα να εισαχθεί στο gov.gr. Οπότε είναι πιθανό προκύψουν καθυστερήσεις κατά την είσοδο
