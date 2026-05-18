Επίθεση οπαδών σε Ρεμπρόφ!

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ουκρανία η εμπλοκή του Σεργκέι Ρεμπρόφ σε υπόθεση που αφορά τον πρώην επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Αντρίι Γέρμακ, με τους οργανωμένους οπαδούς της Ντιναμό Κιέβου να εξαπολύουν δημόσια επίθεση κατά του πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη χώρα, ο Ρεμπρόφ φέρεται να κατέβαλε ποσό ύψους 30 εκατομμυρίων χρίβνια ως εγγύηση για τον Γέρμακ, γεγονός που πυροδότησε αντιδράσεις σε φίλαθλους και κοινή γνώμη. Οι ultras της Ντιναμό, μέσω ανάρτησης στο επίσημο κανάλι τους στο YouTube, τοποθετήθηκαν με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο απέναντι στον παλαίμαχο άσο.

Το μήνυμά τους ήταν αιχμηρό, δείχνοντας ξεκάθαρα τη δυσαρέσκειά τους για την υπόθεση και τη στάση του πρώην τεχνικού της εθνικής ομάδας. «Ήταν αγαπημένος της εξέδρας. Ήρωάς μας. Και τελικά έβαλε τα χρήματά του για τους κλέφτες. Αντίο και να είσαι καλά», ανέφεραν χαρακτηριστικά, σε μια τοποθέτηση που προκάλεσε αίσθηση στον ουκρανικό ποδοσφαιρικό χώρο.

