Ανατροπή στη Ρεάλ Μαδρίτης: Όνομα-έκπληξη κερδίζει πόντους αντί του Μουρίνιο

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την επιστροφή του Ζοζέ Μουρίνιο στον πάγκο της ομάδας, ωστόσο οι διοικούντες των «μερένγκες» κρατούν ανοιχτές και εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που η υπόθεση δεν ολοκληρωθεί θετικά

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ραούλ Βαρέλα του Radio Marca, η διοίκηση της «βασίλισσας» εξετάζει σοβαρά το όνομα του Πελεγκρίνο Ματαράτσο ως plan B, εφόσον η συμφωνία με τον Πορτογάλο τεχνικό οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ, φέρεται να εξετάζει αρκετές περιπτώσεις για τη διαδοχή του Άλβαρο Αρμπελόα, με τον Ματαράτσο να έχει κερδίσει πόντους χάρη στη σύγχρονη και ιδιαίτερα δομημένη ποδοσφαιρική φιλοσοφία του. Το αγωνιστικό του μοντέλο, βασισμένο στην ένταση, την τακτική πειθαρχία και την ανάπτυξη μέσα από οργανωμένο build-up, έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις στο εσωτερικό του συλλόγου.

Παρότι το όνομα του 48χρονου τεχνικού έχει μπει στο τραπέζι, τα δεδομένα δείχνουν πως ο Μουρίνιο παραμένει το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Μάλιστα, ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι υποστηρίζει πως η συμφωνία με τον «Special One» έχει ήδη κλείσει και απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση, η οποία ενδέχεται να γίνει ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

