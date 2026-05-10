Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ - Η βαθμολογία μετά την 4η αγωνιστική των playoffs
H AEK κέρδισε 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία (1-1) του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στέφτηκε πρωταθλήτρια
Η ΑΕΚ κέρδισε με ανατροπή 2-1 τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια και στέφτηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε.
Η ΑΕΚ ήθελε νίκη και ισοπαλία στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ κάτι που έγινε και έτσι οι Πειραιώτες και ο Δικέφαλος θα συνεχίσουν να παλεύουν για την 2η θέση.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 30 αγώνες)
1. ΑΕΚ 70
2. ΠΑΟΚ 62
3. Ολυμπιακός 62
4. Παναθηναϊκός 61
Η επόμενη αγωνιστική (5η, 13/5)
19:30 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
19:30 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
Η τελευταία αγωνιστική (6η, 17/5)
19:30 ΑΕΚ-Ολυμπιακός
19:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
