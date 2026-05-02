Στην Serie A η Βενέτσια, υποβιβάστηκαν στη Serie B Πίζα και Βερόνα, δείτε γκολ
H ομάδα του Τζιοβάνι Στρόπα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Σπέτσια και εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδό της - Νίκη ανάσα για τη Λέτσε, 2-1 την Πίζα

Ένα χρόνο μετά τον υποβιβασμό της από τη Serie A, η Βενέτσια επιστρέφει στα «μεγάλα σαλόνια» του ιταλικού ποδοσφαίρου... Αν και προηγήθηκε 2-0, η ομάδα του Τζιοβάνι Στρόπα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Σπέτσια, στο πλαίσιο της 37ης και προτελευταίας αγωνιστικής για τη Serie B.

Χάρη στο αποτέλεσμα αυτό, η -πρωτοπόρος- ομάδα από τη Βενετία έφτασε τους 79 βαθμούς και εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία.

Spezia-Venezia 2-2 | IL VENEZIA festeggia la promozione diretta in Serie A | HIGHLIGHTS Serie BKT


Στο μεταξύ, προβάδισμα για τη δεύτερη θέση και την απευθείας άνοδο απέκτησε η Φροζινόνε που νίκησε 1-0 εκτός έδρας τη Γιούβε Στάμπια και έφτασε στους 78 βαθμούς, καθώς βρίσκεται πλέον στο +3 έναντι της Μόντσα, η οποία με τη σειρά της ηττήθηκε 3-2 εκτός έδρας από τη Μάντοβα.

Juve Stabia-Frosinone 0-1 | I LEONI agguantano il secondo posto in classifica | HIGHLIGHTS Serie BKT


Σημαντική νίκη, στην προσπάθεια που καταβάλλει για παραμονή στη Serie A, πανηγύρισε η Λέτσε, η οποία επιβλήθηκε στην Πίζα της ουραγού τοπικής ομάδας με 2-1, στην αναμέτρηση με την οποία «άνοιξε η αυλαία» της 35ης αγωνιστικής.

Χάρη στο αποτέλεσμα αυτό, οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται πλέον στο +4 από την «επικίνδυνη ζώνη», με αποτέλεσμα η Πίζα, αλλά και η -προτελευταία της κατάταξης- Βερόνα να υποβιβαστούν και μαθηματικά, καθώς δεν μπορούν πλέον να καλύψουν τη βαθμολογική διαφορά που τις χωρίζει από τη Λέτσε.

Cheddira Wins Relegation Battle! | PISA-LECCE | HIGHLIGHTS | Serie A 2025/26


Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες δύο ομάδες της βαθμολογίας «ανεβαίνουν» απευθείας στη Serie A, ενώ το τρίτο «εισιτήριο» της ανόδου θα κριθεί μέσω αγώνων πλέι οφ.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ της 35ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Πίζα-Λέτσε 1-2 (56΄ Λερίς - 52΄ Μπαντά, 65΄ Σαντίρα)
Ουντινέζε-Τορίνο 2/5
Κόμο-Νάπολι 2/5
Αταλάντα-Τζένοα 2/5
Μπολόνια-Κάλιαρι 3/5
Σασουόλο-Μίλαν 3/5
Γιουβέντους-Βερόνα 3/5
Ίντερ-Πάρμα 3/5
Κρεμονέζε-Λάτσιο 4/5
Ρόμα-Φιορεντίνα 4/5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)

Ίντερ 79 --Champions League--
Νάπολι 69
Μίλαν 67
Γιουβέντους 64
Κόμο 61
Ρόμα 61
Αταλάντα 54
Λάτσιο 48
Μπολόνια 48
Σασουόλο 46
Ουντινέζε 44
Πάρμα 42
Τορίνο 41
Τζένοα 39
Φιορεντίνα 37
Κάλιαρι 36
Λέτσε 32 -35αγ.
Κρεμονέζε 28
Βερόνα 19 --Υποβιβάστηκε--
Πίζα 18 -35αγ. --Υποβιβάστηκε--
