Μια νίκη μακριά από την επιστροφή της στη Basket League η ιστορική ομάδα του Παπάγου, 92-74 τη Μεγαρίδα
Μια νίκη μακριά από την επιστροφή της στη Basket League η ιστορική ομάδα του Παπάγου, 92-74 τη Μεγαρίδα
Η ομάδα του Παπάγου θα παίξει την Κυριακή στον τελικό της Λευκάδας με τον Βίκο Ιωαννίνων
Ο Παπάγου είναι ο πρώτος φιναλίστ του τελικού στο φάιναλ φορ της Α2 μπάσκετ των ανδρών/Elite League, το οποίο διεξάγεται στο ΔΑΚ Λευκάδας και από το οποίο θα κριθεί η ομάδα που θα πάρει το δεύτερο «εισιτήριο» της ανόδου στην Greek Basketball League.
Οι «στρατηγοί» επιβλήθηκαν 92-74 της ΝΕ Μεγαρίδος στον πρώτο ημιτελικό και θα διεκδικήσουν την επιστροφή τους στα «μεγάλα σαλόνια» ύστερα από 27 χρόνια, αντιμετωπίζοντας στον τελικό της Κυριακής (3/5, 18:15) τον Βίκο Ιωαννίνων ο οποίος κέρδισε 94-87 τον Πρωτέα Βούλας.
Υπενθυμίζεται ότι η Δόξα Λευκάδας έχει εξασφαλίσει την απευθείας άνοδο στα «σαλόνια» της Greek Basketball League από την κανονική περίοδο.
Ο Παπάγου μπήκε «εκρηκτικά» στο παιχνίδι και με τον Άντερτον να βρίσκει εξαρχής ρυθμό, «εγκλωβίζοντας» στην άμυνά του τον αντίπαλό του, προηγήθηκε γρήγορα με διψήφια διαφορά (5-17 στο 7′), που με τον Αμερικανό να είναι ασταμάτητος κεφαλαιοποιήθηκε έως το τέλος της πρώτης περιόδου, όπου πήρε διαφορά 18 πόντων (9-27). Όταν, μάλιστα, μπήκαν κι άλλοι παίκτες του Φώτη Καρακώστα στην «εξίσωση», με τους Καραμαλέγκο, Ντομανότσι και Μαλέλη να προσφέρουν λύσεις, η απόσταση βρέθηκε στους 22 πόντους (18-40 στο 16′), ωστόσο με τη «ζώνη», που επιστράτευσε η Μεγαρίδα, η εικόνα της βελτιώθηκε, με την μπάλα να πηγαίνει με συνέπεια κοντά στο καλάθι, για να μειωθεί η διαφορά στους 11 πόντους, προτού με φοβερό τρίποντο με φάουλ ο Μπιλάλης σημειώσει το 31-46 του ημιχρόνου.
Συνεχίζοντας να έχουν σταθερό ρυθμό στην επίθεσή τους, οι «στρατηγοί» προηγήθηκαν ξανά με σημαντική διαφορά, φτάνοντας στο +19 (37-56 στο 24′), όμως η ομάδα της Δυτικής Αττικής, αντλώντας εκ νέου δύναμη από την άμυνά της, βρήκε και τα μακρινά σουτ για να μειώσει σύντομα σε μονοψήφιο νούμερο (49-56 συο 27′), προτού αναλάβει και πάλι δράση ο Άντερτον, για να ανεβάσει τη διαφορά στο +14 στο τέλος της τρίτης περιόδου (53-67). Παρουσιάζοντας ξανά για ένα σημαντικό διάστημα πλουραλισμό στην επίθεσή του, ο Παπάγου άνοιξε ξανά την ψαλίδα στο +20 στα μέσα της τελευταίας περιόδου (61-81), «κλειδώνοντας» εκεί την πρόκριση στον τελικό του Final 4 της Elite League (74-92).
Διαιτητές: Τηγάνης-Χατζημπαλίδης-Νικολαϊδης
Δεκάλεπτα: 9-27, 31-46, 53-67, 74-92
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ (Μάνταλος): Σύλλας, Ρουμελιώτης 2, Δενδρινός 7 (2), Παπαγεωργίου, Γκρέκας, Παναγιωτόπουλος 6 (2), Σωτηρίου 10, Πόζογλου 14, Καλιανιώτης 10 (1), Κολοφώτης 12 (3), Ροζάκης 4, Πέργουλης 9 (3)
ΠΑΠΑΓΟΥ (Καρακώστας): Δήμου, Μπιλάλης 9 (2), Άντερτον 41 (3), Μερμίγκης 6, Δενδρινός, Μαλέλης 11 (3), Σκούρτης 1, Ντιμανότσι 5, Ματσάγγος, Καραμαλέγκος 15 (1), Χουγκάζ 2, Μπαρμπαγιάννης 2.
Στον τελικό ο Βίκος Ιωαννίνων
Οι Vikos Φalcons πήραν το δεύτερο «εισιτήριο» του τελικού στο Final 4 της Elite League στη Λευκάδα, επικρατώντας του Πρωτέα Βούλας με 94-87.
Οι Ηπειρώτες μπήκαν πολύ δυναμικά στην αναμέτρηση και το 7-0 από Καμπερίδη, Μαστρογιαννόπουλο και Αρνόκουρο ανάγκασαν άμεσα σε τάιμ άουτ τον Μάνο Μανουσέλη στα πρώτα 2.5 λεπτά, με τις δύο ομάδες εν συνεχεία να ανταλλάσσουν τρίποντα και τον Καμπερίδη να είναι ο κερδισμένος, μαζί με τους Φalcons, σε αυτό τον… άτυπο διαγωνισμό για το +12 της πρώτης περιόδου (25-13). Ο Πρωτέας βελτίωσε αισθητά την άμυνά του στο δεύτερο δεκάλεπτο και, με τον Ρίτσαρντ να δίνει επιθετικά το σύνθημα, έκανε μια πρώτη απόπειρα επιστροφής (33-30 στο 17′), με τον Κόη να στηρίζει τον συμπαίκτη του και να μειώνει στον πόντο, προτού ο Αρνόκουρος με καλάθι από επιθετικό ριμπάουντ πετύχει το 42-39 του ημιχρόνου.
O Vikos μπήκε στο τρίτο δεκάλεπτο με τη δυναμική, που είχε στο πρώτο, με τον Άντερσον να τον οδηγεί και τον Μαστρογιαννόπουλο να ευστοχεί από μακριά για το +12 στο πρώτο δίλεπτο (51-39), ωστόσο μερικά πολύ σημαντικά μακρινά σουτ από Μιλεντίγεβιτς και Πετανίδη κράτησαν την ομάδα των Νοτίων προαστίων, που μείωσε και στον πόντο με επιμέρους 9-20 (60-59 στο 28′), για να κρατήσει ο Τσούκας το σύνολο του Θανάση Γιαπλέ μπροστά στο τέλος της περιόδου (63-61). Το δίδυμο των Άντερσον και Καμπερίδη συνέχισε δυναμικά, έχοντας και βοήθειες από τον Τζόουνς, με αποτέλεσμα οι Ηπειρώτες να είναι μπροστά με διαφορά 12 πόντων εκ νέου στα μέσα της τελευταίας περιόδου (80-68), με τον Ρίτσαρντ να επιχειρεί να οδηγήσει σε επιστροφή τον Πρωτέα με σερί μακρινά σουτ (83-78 στο 38′), ωστόσο ο Άντερσον ήταν εκεί, ώστε να διασφαλίσει την νίκη και την πρόκριση των «Γερακιών» στον τελικό (94-87).
Οι «στρατηγοί» επιβλήθηκαν 92-74 της ΝΕ Μεγαρίδος στον πρώτο ημιτελικό και θα διεκδικήσουν την επιστροφή τους στα «μεγάλα σαλόνια» ύστερα από 27 χρόνια, αντιμετωπίζοντας στον τελικό της Κυριακής (3/5, 18:15) τον Βίκο Ιωαννίνων ο οποίος κέρδισε 94-87 τον Πρωτέα Βούλας.
Υπενθυμίζεται ότι η Δόξα Λευκάδας έχει εξασφαλίσει την απευθείας άνοδο στα «σαλόνια» της Greek Basketball League από την κανονική περίοδο.
Ο Παπάγου μπήκε «εκρηκτικά» στο παιχνίδι και με τον Άντερτον να βρίσκει εξαρχής ρυθμό, «εγκλωβίζοντας» στην άμυνά του τον αντίπαλό του, προηγήθηκε γρήγορα με διψήφια διαφορά (5-17 στο 7′), που με τον Αμερικανό να είναι ασταμάτητος κεφαλαιοποιήθηκε έως το τέλος της πρώτης περιόδου, όπου πήρε διαφορά 18 πόντων (9-27). Όταν, μάλιστα, μπήκαν κι άλλοι παίκτες του Φώτη Καρακώστα στην «εξίσωση», με τους Καραμαλέγκο, Ντομανότσι και Μαλέλη να προσφέρουν λύσεις, η απόσταση βρέθηκε στους 22 πόντους (18-40 στο 16′), ωστόσο με τη «ζώνη», που επιστράτευσε η Μεγαρίδα, η εικόνα της βελτιώθηκε, με την μπάλα να πηγαίνει με συνέπεια κοντά στο καλάθι, για να μειωθεί η διαφορά στους 11 πόντους, προτού με φοβερό τρίποντο με φάουλ ο Μπιλάλης σημειώσει το 31-46 του ημιχρόνου.
Συνεχίζοντας να έχουν σταθερό ρυθμό στην επίθεσή τους, οι «στρατηγοί» προηγήθηκαν ξανά με σημαντική διαφορά, φτάνοντας στο +19 (37-56 στο 24′), όμως η ομάδα της Δυτικής Αττικής, αντλώντας εκ νέου δύναμη από την άμυνά της, βρήκε και τα μακρινά σουτ για να μειώσει σύντομα σε μονοψήφιο νούμερο (49-56 συο 27′), προτού αναλάβει και πάλι δράση ο Άντερτον, για να ανεβάσει τη διαφορά στο +14 στο τέλος της τρίτης περιόδου (53-67). Παρουσιάζοντας ξανά για ένα σημαντικό διάστημα πλουραλισμό στην επίθεσή του, ο Παπάγου άνοιξε ξανά την ψαλίδα στο +20 στα μέσα της τελευταίας περιόδου (61-81), «κλειδώνοντας» εκεί την πρόκριση στον τελικό του Final 4 της Elite League (74-92).
Διαιτητές: Τηγάνης-Χατζημπαλίδης-Νικολαϊδης
Δεκάλεπτα: 9-27, 31-46, 53-67, 74-92
ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ (Μάνταλος): Σύλλας, Ρουμελιώτης 2, Δενδρινός 7 (2), Παπαγεωργίου, Γκρέκας, Παναγιωτόπουλος 6 (2), Σωτηρίου 10, Πόζογλου 14, Καλιανιώτης 10 (1), Κολοφώτης 12 (3), Ροζάκης 4, Πέργουλης 9 (3)
ΠΑΠΑΓΟΥ (Καρακώστας): Δήμου, Μπιλάλης 9 (2), Άντερτον 41 (3), Μερμίγκης 6, Δενδρινός, Μαλέλης 11 (3), Σκούρτης 1, Ντιμανότσι 5, Ματσάγγος, Καραμαλέγκος 15 (1), Χουγκάζ 2, Μπαρμπαγιάννης 2.
Στον τελικό ο Βίκος Ιωαννίνων
Οι Vikos Φalcons πήραν το δεύτερο «εισιτήριο» του τελικού στο Final 4 της Elite League στη Λευκάδα, επικρατώντας του Πρωτέα Βούλας με 94-87.
Οι Ηπειρώτες μπήκαν πολύ δυναμικά στην αναμέτρηση και το 7-0 από Καμπερίδη, Μαστρογιαννόπουλο και Αρνόκουρο ανάγκασαν άμεσα σε τάιμ άουτ τον Μάνο Μανουσέλη στα πρώτα 2.5 λεπτά, με τις δύο ομάδες εν συνεχεία να ανταλλάσσουν τρίποντα και τον Καμπερίδη να είναι ο κερδισμένος, μαζί με τους Φalcons, σε αυτό τον… άτυπο διαγωνισμό για το +12 της πρώτης περιόδου (25-13). Ο Πρωτέας βελτίωσε αισθητά την άμυνά του στο δεύτερο δεκάλεπτο και, με τον Ρίτσαρντ να δίνει επιθετικά το σύνθημα, έκανε μια πρώτη απόπειρα επιστροφής (33-30 στο 17′), με τον Κόη να στηρίζει τον συμπαίκτη του και να μειώνει στον πόντο, προτού ο Αρνόκουρος με καλάθι από επιθετικό ριμπάουντ πετύχει το 42-39 του ημιχρόνου.
O Vikos μπήκε στο τρίτο δεκάλεπτο με τη δυναμική, που είχε στο πρώτο, με τον Άντερσον να τον οδηγεί και τον Μαστρογιαννόπουλο να ευστοχεί από μακριά για το +12 στο πρώτο δίλεπτο (51-39), ωστόσο μερικά πολύ σημαντικά μακρινά σουτ από Μιλεντίγεβιτς και Πετανίδη κράτησαν την ομάδα των Νοτίων προαστίων, που μείωσε και στον πόντο με επιμέρους 9-20 (60-59 στο 28′), για να κρατήσει ο Τσούκας το σύνολο του Θανάση Γιαπλέ μπροστά στο τέλος της περιόδου (63-61). Το δίδυμο των Άντερσον και Καμπερίδη συνέχισε δυναμικά, έχοντας και βοήθειες από τον Τζόουνς, με αποτέλεσμα οι Ηπειρώτες να είναι μπροστά με διαφορά 12 πόντων εκ νέου στα μέσα της τελευταίας περιόδου (80-68), με τον Ρίτσαρντ να επιχειρεί να οδηγήσει σε επιστροφή τον Πρωτέα με σερί μακρινά σουτ (83-78 στο 38′), ωστόσο ο Άντερσον ήταν εκεί, ώστε να διασφαλίσει την νίκη και την πρόκριση των «Γερακιών» στον τελικό (94-87).
Πριν από την αναμέτρηση, ο κομισάριος της Elite League και Ειδικός Γραμματέας της ΕΟΚ, Άγγελος Παπανικολάου, παρέδωσε στους αρχηγούς των δύο ομάδων, Δημήτρη Γράβα για τους Vikos Φalcons και Παναγιώτη Κόη για τον Πρωτέα Βούλας, τα αναμνηστικά της συμμετοχής των συλλόγων στο Final 4.
Διαιτητές: Μαρινάκης-Μπακάλης-Ξυλάς
Δεκάλεπτα: 25-13, 42-39, 63-61, 94-87
Vikos Φalcons (Γιαπλές): Τζόουνς 13 (2), Σιμιτζής, Γεωργίου, Άντερσον 18 (2), Γράβας 13 (2), Διαμαντάκος, Καμπερίδης 22 (2), Τσούκας 5, Αρνόκουρος 8, Μαστρογιαννόπουλος 15 (3)
Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 27 (5), Μιλεντίγεβιτς 10 (2), Ρις 12, Κόης 13 (2), Δέλγας 8 (2), Πετανίδης 6 (2), Μπέλη 5 (1), Βουλγαρόπουλος 2, Καραγεωργίου 4
Διαιτητές: Μαρινάκης-Μπακάλης-Ξυλάς
Δεκάλεπτα: 25-13, 42-39, 63-61, 94-87
Vikos Φalcons (Γιαπλές): Τζόουνς 13 (2), Σιμιτζής, Γεωργίου, Άντερσον 18 (2), Γράβας 13 (2), Διαμαντάκος, Καμπερίδης 22 (2), Τσούκας 5, Αρνόκουρος 8, Μαστρογιαννόπουλος 15 (3)
Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 27 (5), Μιλεντίγεβιτς 10 (2), Ρις 12, Κόης 13 (2), Δέλγας 8 (2), Πετανίδης 6 (2), Μπέλη 5 (1), Βουλγαρόπουλος 2, Καραγεωργίου 4
