Με το δεξί η Εθνική πόλο γυναικών στο World Cup, 15-11 την Ιταλία
Από τρία τέρματα στον αγώνα του Ρότερνταμ σημείωσαν η Στεφανία Σάντα και η Ελευθερία Πλευρίτου
Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών νίκησε 15-11 την Ιταλία στην πρεμιέρα του προκριματικού ομίλου του World Cup στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Από τρία τέρματα σημείωσαν η Στεφανία Σάντα και η Ελευθερία Πλευρίτου.
Επόμενος αντίπαλος της ελληνικής ομάδας, αύριο Σάββατο (2/5, 19:30) θα είναι η οικοδέσποινα Ολλανδία, η οποία σήμερα νίκησε 14-8 την Αυστραλία.
Το παιχνίδι στο ξεκίνημα ήταν ντέρμπι. Η Ελευθερία Πλευρίτου στα 7:00 από τη λήξη του πρώτου οκτάλεπτου σημείωσε το πρώτο «γαλανόλευκο» τέρμα στη διοργάνωση, η Ιταλία ισοφάρισε όπως έκανε και στη συνέχεια (2-2, 3-3). Η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη σημείωσε το 4-3 στο 1:09 και στη συνέχεια η Μαρία Πάτρα και η Βασιλική Πλευρίτου έδωσαν αέρα τριών τερμάτων στην ομάδα μας που ξέφυγε 6-3 στα 5:35 από τη λήξη της β’ περιόδου.
Η Ελλάδα έκλεισε με 7-4 το πρώτο μέρος και έφτασε στο νταμπλ σκορ (8-4) στα 7:36 από τη λήξη της γ’ περιόδου με την Μυριοκεφαλιτάκη. Με διαφορά τεσσάρων τερμάτων έκλεισε την γ’ περίοδο (10-6). Η Ιταλία έκανε την (αναμενόμενη) αντεπίθεσή της στο τέλος: μείωσε 10-8 και μετά από ώρα στο γκολ (11-10 με την Ρομπέρτα Μπιανκόνι στα 5:06), η Ντένια Κουρέτα σημείωσε το 12-10 στα 4:35, η Κιάρα Ταμπάνι μείωσε και πάλι 12-11 στα 4:02, δυο γκολ όμως της Στεφανία Σάντα στα 3:47 και 2:05 μας έδωσαν μαξιλαράκι ασφαλείας (14-11). Η Ελευθερία Πλευρίτου στα 00.24…έβαλε το κερασάκι στην τούρτα (15-11).
ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 11-15
Τα οκτάλεπτα: 3-4, 1-3, 2-3, 5-5
ΙΤΑΛΙΑ (Μαουρίτσιο Μιράτσι): Κοντορέλι, Ταμπάνι 1, Λεόνε, Κλατόφσκι 2, Γκαντ, Σερτζόλ, Γκιουστίνι, Μπιανκόνι 3, Μπετίνι 1, Ρανάλι 2, Κοκιέρε 1, Γκαλιάρντι 1, Σεσένα, Πάπι.
ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 3, Κουρέτα 1, Σάντα 3, Γιαννοπούλου, Ξενάκη 1, Σιούτη 2, Πάτρα 2, Κρασσά, Βασιλική Πλευρίτου 1, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κοτσιώνη, Φουράκη.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ
Παρασκευή 1 Μαΐου
ΗΠΑ - Ουγγαρία (Α' Όμιλος) 12-8
Ιαπωνία - Ισπανία (Α' Όμιλος) 10-26
Ολλανδία - Αυστραλία (Β' Όμιλος) 14-8
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ
Παρασκευή 1 Μαΐου
ΗΠΑ - Ουγγαρία (Α' Όμιλος) 12-8
Ιαπωνία - Ισπανία (Α' Όμιλος) 10-26
Ολλανδία - Αυστραλία (Β' Όμιλος) 14-8
Ιταλία - Ελλάδα (Β' Όμιλος) 11-15
Σάββατο 2 Μαΐου
15:00 Ουγγαρία - Ιαπωνία (Α' Όμιλος)
16:45 ΗΠΑ - Ισπανία (Α' Όμιλος)
19:30 Ελλάδα - Ολλανδία (Β' Όμιλος)
21:15 Αυστραλία - Ιταλία (Β' Όμιλος)
