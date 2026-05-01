Μετανιωμένος ο Μάικ Τζέιμς για την συμπεριφορά του στο ΣΕΦ: Δεν θα μιλάω πια με τους διαιτητές για τις αποφάσεις
Ο Μάικ Τζέιμς αποβλήθηκε με 2 τεχνικές ποινές στο ΣΕΦ και στο παιχνίδι της Μονακό με τον Ολυμπιακό και κινδυνεύει με βαριά τιμωρία

Ο Μάικ Τζέιμς αποβλήθηκε με 2 τεχνικές ποινές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πριν από το ημίχρονο του Ολυμπιακός - Μονακό στο ΣΕΦ.

Ο Αμερικανός σταρ της Μονακό έβρισε τους διαιτητές και έδειξε με τα δάχτυλά του πως χρηματίζονται και έτσι κινδυνεύει με βαριά καμπάνα.

Μια ημέρα μετά από το επεισόδιο έδειξε μετανιωμένος που πλήγωσε την Μονακό και τόνισε πως δεν θα μιλήσει ξανά στους διαιτητές.

«Δεν θα μιλάω πια με τους διαιτητές για τις αποφάσεις. Θα είναι δύσκολη δουλειά για μένα, αλλά παρόλο που το παιχνίδι είχε πιθανότατα τελειώσει, πλήγωσα την ομάδα μου και δεν το έκανα καθόλου πιο εύκολο. Πρέπει να είμαι καλύτερος. Πίσω στη σειρά» έγραψε στα social media.

