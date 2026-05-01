Γιαννακόπουλος μετά την «καμπάνα» της Euroleague: Πόσο με φοβάστε; - Ποιος θα μου φέρει το τρόπαιο στο Σούνιο; βίντεο
Γιαννακόπουλος μετά την «καμπάνα» της Euroleague: Πόσο με φοβάστε; - Ποιος θα μου φέρει το τρόπαιο στο Σούνιο; βίντεο
Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά την ποινή της Euroleague που το πιθανότερο είναι να του στερήσει την παρουσία στο Final-4 της Αθήνας
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με ποινή τριών αγωνιστικών στην EuroLeague για τα όσα έκανε στο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.
Αυτό σημαίνει πως εάν ο Παναθηναϊκός φτάσει στο 3-0 την Τετάρτη ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ δεν θα μπορεί να είναι στο Final-4 της Αθήνας (22-24/5).
Αμέσως μετά την ανακοίνωση της ποινής ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αντέδρασε στο Instagram. Ανέφερε πως τον φοβούνται και κάλεσε τους παίκτες του να πάρουν το τρόπαιο και να του το πάνε στο Σούνιο!
Η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου
«Μόλις ενημερώθηκα ότι η EuroLeague μου επέβαλε ποινή 3 αγωνιστικών. Δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο, γιατί πήγα πίσω από τον πάγκο της ομάδας μου και ζήτησα ένα φάουλ. Ουάου. Δεν μπορώ να πάω στο ματς με τη Βαλένθια κι αν κερδίσουμε δεν θα μπορώ να πάω στο Final Four. Φυσικά το ήξερα αυτό από το πρωί. Το έγραψαν όλα τα ελληνικά site που είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Ξέρετε, συγκοινωνούντα δοχεία. Πόσο με φοβάστε ρε; Κρυφτείτε πίσω από τις μάσκες σας. Κέντρικ, Χέιζ, Κώστα, Χουάντσο, Τζέντι, Τζενεράλ (σσ. Τζέριαν), Ρόγκα, Ματίας ποιος θα μου φέρει το τρόπαιο στο Σούνιο οδικώς μετά τη νίκη;».
Αυτό σημαίνει πως εάν ο Παναθηναϊκός φτάσει στο 3-0 την Τετάρτη ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ δεν θα μπορεί να είναι στο Final-4 της Αθήνας (22-24/5).
Αμέσως μετά την ανακοίνωση της ποινής ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αντέδρασε στο Instagram. Ανέφερε πως τον φοβούνται και κάλεσε τους παίκτες του να πάρουν το τρόπαιο και να του το πάνε στο Σούνιο!
Η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου
«Μόλις ενημερώθηκα ότι η EuroLeague μου επέβαλε ποινή 3 αγωνιστικών. Δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο, γιατί πήγα πίσω από τον πάγκο της ομάδας μου και ζήτησα ένα φάουλ. Ουάου. Δεν μπορώ να πάω στο ματς με τη Βαλένθια κι αν κερδίσουμε δεν θα μπορώ να πάω στο Final Four. Φυσικά το ήξερα αυτό από το πρωί. Το έγραψαν όλα τα ελληνικά site που είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Ξέρετε, συγκοινωνούντα δοχεία. Πόσο με φοβάστε ρε; Κρυφτείτε πίσω από τις μάσκες σας. Κέντρικ, Χέιζ, Κώστα, Χουάντσο, Τζέντι, Τζενεράλ (σσ. Τζέριαν), Ρόγκα, Ματίας ποιος θα μου φέρει το τρόπαιο στο Σούνιο οδικώς μετά τη νίκη;».
