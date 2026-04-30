Μπαρτζώκας: Έπρεπε να προστατέψουμε την έδρα μας και το κάναμε εμφατικά απόψε
Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά το 2-0 του Ολυμπιακού επί της Μονακό
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 94-64 της Μονακό στο ΣΕΦ και θέλει μια ακόμα νίκη για να περάσει στο Final-4 της Euroleague το οποίο θα διεξαχθεί στις 22 και 24/5 στην Αθήνα.
Μετά το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την απόδοση του Ολυμπιακού στο 2ο ματς και τη συνέχεια.
Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα
Για την απόδοση του Ολυμπιακού: «Ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι δύο νίκες και είχαμε πίεση. Έπρεπε να προστατέψουμε την έδρα μας και το κάναμε εμφατικά απόψε αλλά θεωρώ πως έχουν υπερηφάνεια και θα επιστρέψουν στο επόμενο παιχνίδι, θα παίξουν σκληρά και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό. Σήμερα έχασαν τον Μάικ Τζέιμς με δύο τεχνικές ποινές, τον Τάις από τραυματισμό και έχουν μικρό ρόστερ δεν ήταν εύκολο για εκείνους να ακολουθήσουν το ρυθμό. Είμαι πολύ χαρούμενος για ακόμα μια φορά, φανταστική ατμόσφαιρα playoff και είμαι ευγνώμων για αυτή και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».
Για την ετοιμότητα των παικτών του: «Προσπαθούμε, δεν προσπαθώ μόνο εγώ, είναι όλος ο οργανισμός, το επιτελείο μου και το πρόγραμμα που έχουμε, όσοι δεν παίζουν τόσο πολύ να κάνουν πιο σκληρή προπόνηση για να είναι όλοι έτοιμοι και να έχουμε την ομάδα εκεί που θέλουμε. Είναι δύσκολο γιατί έχουμε ένα βαθύ ρόστερ αλλά ειλικρινά πιστεύω πως οι συνεχόμενοι αγώνες μας έχουν βοηθήσει πολύ».
