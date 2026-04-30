Από τις τελευταίες βόλτες στην πόλη μέχρι το πρώτο βράδυ στο νησί, τα γυναικεία παπούτσια της νέας συλλογής Parex SS26 είναι σχεδιασμένα για όλες τις μικρές μεταβάσεις του καλοκαιριού
Βεζένκοφ: Το μεγαλύτερο βραβείο είναι στο τέλος, χρειαζόμαστε άλλες τρεις νίκες
Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε μετά το 94-64 επί της Μονακό για το παιχνίδι, τον τίτλο του MVP αλλά και τους Αντετοκούνμπο, Τζόκοβιτς
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 94-64 της Μονακό στο ΣΕΦ, έφτασε στο 2-0 και θέλει άλλη μια νίκη για να προκριθεί στο Final-4 της Αθήνας.
O κορυφαίος παίκτης του αγώνα και MVP της κανονικής περιόδου της Euroleague, Σάσα Βεζένκοφ, μίλησε μετά το παιχνίδι στη NOVA και τόνισε πως το μεγαλύτερο βραβείο είναι στο τέλος της σεζόν!
Οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ
Για το 2χ2 στην έδρα τους: «Ήταν πολύ σημαντικό να υπερασπιστούμε την έδρα μας και να πάμε στο Μονακό με 2-0. Στην πρώτη και στην τρίτη περίοδο δεν παίξαμε όσα καλά θα θέλαμε, αλλά νομίζω πως οι φίλαθλοί μας πέρασαν καλά. Πρέπει να πάμε εκεί να είμαστε σοβαροί, χρειαζόμαστε άλλη μία νίκη και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Το 2-0 είναι καλό, αλλά χρειαζόμαστε και μία τρίτη νίκη».
Για το βραβείο του MVP: «Νιώθω υπερήφανος για τη δουλειά μου. Το έχω πει πολλές φορές, χωρίς τους συμπαίκτες μου, όλο τον οργανισμό, την οικογένεια μου και όλους όσους με υποστήριξαν τη φετινή χρονιά, δεν θα μπορούσα να έχω κερδίσει αυτό το βραβείο. Όταν κερδίζεις κάτι, είναι κάτι όμορφο, συναισθηματικό, αλλά το μεγαλύτερο βραβείο είναι στο τέλος. Αυτός είναι ο στόχος μου, χρειαζόμαστε άλλες τρεις νίκες για να τα καταφέρουμε, οπότε πηγαίνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση».
Για την παρουσία των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς: «Είναι δύο κορυφαίοι αθλητές, μιλάμε για δύο Goat, για δύο κορυφαίους όλων των εποχών. Ήταν εδώ, μας υποστήριξαν, γέλασαν, ήταν πολύ όμορφη η σημερινή ατμόσφαιρα και τους ευχαριστούμε που ήταν εδώ».
