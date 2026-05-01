H λακωνική ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά το 2-0 επί της Βαλένθια: «Ένα πράγμα θα πω...»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού έστειλε μήνυμα ενόψει της επιστροφής της σειρά στην Αθήνα
Ο Παναθηναϊκός έκανε διπλό break στην Ισπανία κι έχει τεράστιο προβάδισμα στη σειρά των playoffs της Euroleague απέναντι στη Βαλένθια με το επόμενο παιχνίδι να είναι στην έδρα του.
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους παίκτες του, όπως συνηθίζει, στα αποδυτήρια της Roig Arena μετά την σπουδαία νίκη, όμως δεν ήθελε να πει πολλά αρκούμενος μόνο στο να στείλει το μήνυμά του για τον δρόμο του τριφυλλιού προς το Final Four της Αθήνας.
«Ένα πράγμα θα πω. Ότι χρειαζόμαστε μόνο μία νίκη ακόμα», είπε ο Τούρκος τεχνικός.
Πηγή: gazzetta.gr
“Nothing to say. We only need one more!” 🗣️☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 1, 2026
Coach Ergin Ataman’s shortest speech says it all. After an EPIC buzzer-beater win and a 2-0 lead in the series, the message is clear: the job isn’t finished yet. ☝️
One more win to seal the ticket to the EuroLeague Final Four.
