«Ipsilantis Trail» με διαδρομές στη βοιωτική φύση

Στις 10 Μαΐου ο Υψηλάντης, το ιστορικό χωριό στις πλαγιές του Ελικώνα ετοιμάζεται να υποδεχτεί για 5η συνεχόμενη χρονιά δρομείς και λάτρεις του βουνού στο Ipsilantis Trail. Ο δρόμος είναι ποικιλόμορφος και διεξάγεται κατά 95% σε πανέμορφα μονοπάτια του Τιλφουσίου όρους δίπλα στον ιστορικό Ελικώνα. Η διοργάνωση περιλαμβάνει τρεις κύριες διαδρομές 5χλμ,11χλμ και 21χλμ σχεδιασμένες να ικανοποιήσουν τόσο τον έμπειρο δρομέα όσο και τον αρχάριο που θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο βουνό .Προσφέρουν στους δρομείς ανεπανάληπτες διαδρομές ιδιαίτερου φυσικού κάλους με μεγάλη βιοποικιλότητα ανάμεσα σε βελανιδιές, πλατάνια και κουμαριές. Η θέα είναι εκπληκτική σε μεγάλο μέρος των μονοπατιών. Σηκώστε λοιπόν το κεφάλι για λίγο, όσο γρήγορα και αν τρέχετε, για να απολαύσετε αυτά που η φύση απλόχερα παρέχει σε εσάς τους τυχερούς που θα συμμετάσχετε.Ο σύλλογος δρομέων Αλιαρτίστας και αρκετοί εθελοντές με ιδιαίτερο σεβασμό στο περιβάλλον, την άγρια πανίδα και χλωρίδα φροντίζουν τα μονοπάτια και σας εγγυώνται έναν ανεπανάληπτο αγώνα που αρκετοί από εσάς θα μπορούσατε να το καταστήσετε και το προπονητήριο σας όλες τις εποχές του έτους.