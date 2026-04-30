Euroleague: Εύκολα στο 2-0 η Φενέρ, 86-74 την Ζάλγκιρις, βίντεο
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θέλει μια νίκη την Τετάρτη (6/5) στο Κάουνας για να προκριθεί στο Final-4 της Euroleague
Σε περίπατο της Φενερμπαχτσέ εξελίχθηκε ο δεύτερος αγώνας των play off της Euroleague, με την Ζάλγκιρις. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν 86-74 στην Κωνσταντινούπολη, έκαναν το 2-0 και τώρα η σειρά μεταφέρεται στο Κάουνας όπου οι Λιθουανοί θα κυνηγήσουν ένα μικρό θαύμα.
Θα περίμενε κανείς ότι η Ζάλγκιρις θα έβγαζε αντίδραση μετά το πολύ κακό ξεκίνημά της στον πρώτο αγώνα της σειρά. Όμως, η σημερινή αναμέτρηση ήταν μια... φωτοτυπία του ματς της Τρίτης (28/4). Οι γηπεδούχοι πήραν από την αρχή «κεφάλι» στο σκορ και με μπροστάρηδες τους Μέλι, Μπιμπέροβιτς άρχισαν να χτίζουν διαφορά η οποία έφτασε στο +20 (51-31) λίγο πριν από το ημίχρονο.
Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
Η κάτοχος του τίτλου κυριάρχησε ολοκληρωτικά κάτω από τα καλάθια,. το... χάσμα παρέμεινε αναλλοίωτο και αυξήθηκε στην τρίτη περίοδο (66-43 στο 29΄) με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να φτάσουν σε μια -απρόσμενα εύκολη- νίκη. Δικαιολογημένη, ωστόσο, με βάση τη στατιστική απεικόνιση του παιχνιδιού.
Με 1/16 τρίποντα στο 30΄ και με τα... μισά ριμπάουντ (32-17) οι Λιθουανοί δεν μπορούσαν να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο. Με 100% ευστοχία (2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 6/6 βολές) και 6 ριμπάουντ ολοκλήρωσε το ματς ο Γιαντούνεν, MVP της αναμέτρησης μαζί με τον αγέραστο Νάντο Ντε Κολό που είχε 16π. με 4/5 τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 26-14, 51-31, 66-47, 86-74
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπάλντουϊν 11 (3), Μέλι 17 (1), Χόρτον-Τάκερ 2, Ντε Κολό 16 (4), Μπιμπέροβιτς 15 (3), Γιαντούνεν 13 (1), Χολ 3 (1), Σίλβα 4, Μπιρτς 5
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μασιούλις): Γουϊλιαμς-Γκος 7, Φρανσίσκο 11 (1), Ράιτ 16, Μπραζντέικις 2, Γκλεντράιτις 2, Τουμπέλις 16, Λο 3 (1), Σλέβα 3 (1), Μπιρούτις 6, Μπουτκεβίτσιους, Ουλανόβας 8 (2)
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
