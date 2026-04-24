Το ξεχωριστό πανό των οπαδών της Γκόου Αχέντ Ινγκλς: Αποχαιρέτησαν εργαζόμενη που συνταξιοδοτήθηκε μετά από τρεις δεκαετίες
Η Κάρλα Γουίτι εργαζόταν εδώ και τρεις δεκαετίες στα πλυντήρια της ομάδας και οι οπαδοί την αποχαιρέτησαν με ένα συγκινητικό πανό προς τιμήν της
Σε μία εξαιρετική ενέργεια προέβησαν οι φίλαθλοι της Γκόου Αχεντ Ιγκλς, οι οποίοι ανάρτησαν ένα τεράστιο πανό, προς τιμήν της Κάρλας Γουίτι, η οποία εργάσθηκε στην διαχείριση του συλλόγου και συγκεκριμένα στα πλυντήρια για σχεδόν τρεις δεκαετίες.
Το εντυπωσιακό πανό, έκανε την… εμφάνιση του κατά την διάρκεια της χθεσινής (23/4) αναμέτρησης με την Αλκμααρ, που έληξε χωρίς τέρματα.
Η Κάρλα, υπάλληλος του ολλανδικού συλλόγου για 27 χρόνια στην διαχείριση και στο πλυντήριο, γνώρισε την αποθέωση από τους χιλιάδες φίλους της ομάδας, οι οποίοι την τίμησαν για την αφοσίωση της, λίγο πριν αποχωρήσει, στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Στο πανό, που δημιουργήθηκε με τα χρώματα του συλλόγου, απεικονίζεται η χαμογελαστή υπάλληλος, περιτριγυρισμένη από διαφορετικές φανέλες εντός και εκτός έδρας από την Ιστορία του ολλανδικού συλλόγου, με το μήνυμα: «Carla clubicoon, bedankt voor alles», που σημαίνει «Κάρλα, έμβλημα του συλλόγου, ευχαριστούμε για όλα».
Η πρωτοβουλία των φιλάθλων της Γκόου Αχεντ Ιγκλς, έρχεται να υπενθυμίσει ότι η ζωή ενός συλλόγου δεν εξαρτάται μόνο από τους παίκτες και το επιτελείο, αλλά και από όλους εκείνους, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά, μακριά από τα «φώτα της δημοσιότητας».
Δακρυσμένη, η Κάρλα συγκινήθηκε πολύ από αυτήν την κίνηση και την αποθέωση που γνώρισε στο αγαπημένο της γήπεδο, από τους… φημισμένους για την ζέση και την δημιουργικότητά τους φιλάθλους της ολλανδικής ομάδας.
Carla, a laundry worker for 27 years at Dutch club Go Ahead Eagles, was honored with a tifo and pre-game presentation before she retires at the end of the season 👏— Men in Blazers (@MenInBlazers) April 23, 2026
Sometimes football is brilliant 🥹pic.twitter.com/9uLGJ4fOcT
Carla, clubicoon. ❤️💛#GAEAZ pic.twitter.com/hNFlhoZG4y— Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) April 23, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα