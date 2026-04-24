Το ξεχωριστό πανό των οπαδών της Γκόου Αχέντ Ινγκλς: Αποχαιρέτησαν εργαζόμενη που συνταξιοδοτήθηκε μετά από τρεις δεκαετίες
SPORTS
Σε μία εξαιρετική ενέργεια προέβησαν οι φίλαθλοι της Γκόου Αχεντ Ιγκλς, οι οποίοι ανάρτησαν ένα τεράστιο πανό, προς τιμήν της Κάρλας Γουίτι, η οποία εργάσθηκε στην διαχείριση του συλλόγου και συγκεκριμένα στα πλυντήρια για σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Το εντυπωσιακό πανό, έκανε την… εμφάνιση του κατά την διάρκεια της χθεσινής (23/4) αναμέτρησης με την Αλκμααρ, που έληξε χωρίς τέρματα.

Η Κάρλα, υπάλληλος του ολλανδικού συλλόγου για 27 χρόνια στην διαχείριση και στο πλυντήριο, γνώρισε την αποθέωση από τους χιλιάδες φίλους της ομάδας, οι οποίοι την τίμησαν για την αφοσίωση της, λίγο πριν αποχωρήσει, στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.


Στο πανό, που δημιουργήθηκε με τα χρώματα του συλλόγου, απεικονίζεται η χαμογελαστή υπάλληλος, περιτριγυρισμένη από διαφορετικές φανέλες εντός και εκτός έδρας από την Ιστορία του ολλανδικού συλλόγου, με το μήνυμα: «Carla clubicoon, bedankt voor alles», που σημαίνει «Κάρλα, έμβλημα του συλλόγου, ευχαριστούμε για όλα».

Η πρωτοβουλία των φιλάθλων της Γκόου Αχεντ Ιγκλς, έρχεται να υπενθυμίσει ότι η ζωή ενός συλλόγου δεν εξαρτάται μόνο από τους παίκτες και το επιτελείο, αλλά και από όλους εκείνους, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά, μακριά από τα «φώτα της δημοσιότητας».

Κλείσιμο

Δακρυσμένη, η Κάρλα συγκινήθηκε πολύ από αυτήν την κίνηση και την αποθέωση που γνώρισε στο αγαπημένο της γήπεδο, από τους… φημισμένους για την ζέση και την δημιουργικότητά τους φιλάθλους της ολλανδικής ομάδας.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης