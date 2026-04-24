Το ξεχωριστό πανό των οπαδών της Γκόου Αχέντ Ινγκλς: Αποχαιρέτησαν εργαζόμενη που συνταξιοδοτήθηκε μετά από τρεις δεκαετίες

Η Κάρλα Γουίτι εργαζόταν εδώ και τρεις δεκαετίες στα πλυντήρια της ομάδας και οι οπαδοί την αποχαιρέτησαν με ένα συγκινητικό πανό προς τιμήν της