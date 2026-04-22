Περιστέρι - Άρης 78-75: Κέρδισε αλλά δεν κλείδωσε την 5η θέση, βίντεο
Το Περιστέρι δεν κάλυψε την διαφορά της ήττας του στο Αλεξάνδρειο και έτσι οι «κιτρινόμαυροι» σε περίπτωση που νικήσουν το προσεχές Σάββατο (25/4) στο Αλεξάνδρειο τον Πανιώνιο θα τερματίσουν στην 5η θέση της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL
Με ηγέτη τον εντυπωσιακό Τάι Νίκολς ο οποίος «έγραψε» 21 πόντους (2/5τρίπ.) και άξιους συμπαραστάτες τους Αλβάρο Καρντένας (13π.) και Βαν Τούμπεργκεν (13π.) το Περιστέρι νίκησε τον Άρη στο «Ανδρέας Παπανδρέου» με 78-75 σε εξ αναβολής παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League κι «εδραιώθηκε» στην 5η θέση της βαθμολογίας, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στη regular season.
Βέβαια δεν κάλυψε την διαφορά της ήττας του στο Αλεξάνδρειο στην αναμέτρηση του πρώτου γύρου (81-76) και έτσι οι «κιτρινόμαυροι» σε περίπτωση που νικήσουν το προσεχές Σάββατο (25/4) στο Αλεξάνδρειο τον Πανιώνιο θα τερματίσουν στην 5η θέση της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.
Το Περιστέρι φάνηκε να ελέγχει το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο χάρις στους Νίκολς και Βαν Τούμπεργκεν, πήρε προβάδισμα μέχρι και με 14 πόντους (61-47), όμως ένα «μπλακ-άουτ» στο φινάλε της τρίτης περιόδου και στο ξεκίνημα της τέταρτης, έδωσε την ευκαιρία στον Άρη να γράψει ένα σερί 14-0 και να περάσει μπροστά καθώς οι Τζόουνς (19π.), Νούα (19π.) και Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ (17π.) είχαν βρει ρυθμό στην επίθεση.
Στο τελευταίο δίλεπτο, ωστόσο, η ομάδα των Δυτικών Προαστίων είχε πολύ πιο καθαρό μυαλό και με 6 πόντους του Νίκολς «καθάρισε» τη νίκη με το τελικό 78-75, αναγκάζοντας τον Άρη στην τρίτη σερί ήττα του.
Διαιτητές: Πουρσανίδης, Θεονάς, Τεφτίκης
Τα δεκάλεπτα: 21-18, 45-39, 63-61, 78-75
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 21 (2), Καρντένας 13, Βαν Τούμπεργκεν 13, Κακλαμανάκης 3, Γιάνκοβιτς 4, Πετράκης 3 (1), Πέιν 6, Ιτούνας, Μουράτος 3, Χάρις 4, Παπαδάκης, Κάριους 5 (1).
ΑΡΗΣ (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 17, Νουά 19 (1), Μποχωρίδης 3 (1), Χάρελ 2, Αντετοκούνμπο 2, Χατζηλάμπρου, Τζόουνς 19 (2), Τσαϊρέλης, Φόρεστερ 7, Πουλιανίτης, Πουρλίδας, Κουλμπόκα 6 (2).
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
