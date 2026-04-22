Ο Χέιζ-Ντέιβις έγινε… αστροναύτης, απαντώντας σε όσους απορούν για τα ταξίδια-αστραπή του

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα playoffs της EuroLeague και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις απάντησε με χιούμορ σε όσους τον κατηγορούν για τα ταξίδια-αστραπή του, ανεβάζοντας ένα story από το... φεγγάρι!

Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της Μονακό στο T-Center και εξασφάλισε την πρόκριση στα playoffs της EuroLeague όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Final Four με μειονέκτημα έδρας απέναντι στη Βαλένθια.

Μετά το τέλος του αγώνα με τους Μονεγάσκους, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ανέβασε ένα story και απάντησε με χιούμορ σε όσους τον κατηγορούν για τα ταξίδια-αστραπή του εν μέσω των αγωνιστικών υποχρεώσεων των «πράσινων» αφού παρουσιάστηκε σαν αστροναύτης και βρέθηκε στο φεγγάρι!

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουοντ έκανε ταξίδι 19 ωρών για να επισκεφτεί το εμβληματικό Ταζ Μαχάλ στην Ινδία πριν από τον τελευταίο αγώνα της regular season με την Αναντολού Εφές.

Στη συνέχεια πήγε μέχρι τη Σαντορίνη, πριν από το ματς με τη Μονακό, όπου ο Παναθηναϊκός «σφράγισε» την πρόκριση στα playoffs.

