Μεξικό: Ο Ραφαέλ Μάρκες θα είναι ο επόμενος προπονητής της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου
Το Μεξικό είναι μία από τις διοργανώτριες χώρες του Μουντιάλ 2026, ωστόσο η ομοσπονδία της χώρας έχει ήδη φροντίσει την επόμενη μέρα, αναθέτοντας την τεχνική ηγεσία της Εθνικής στον παλαίμαχο διεθνή άσο
Ο πρόεδρος της Μεξικανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Ίβαρ Σισνιέγκα, επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, Ραφαέλ Μάρκες, αμέσως μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Ο Μάρκες θα είναι ένας από τους βοηθούς του Χαβιέρ Αγκίρε στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο (με το Μεξικό να είναι μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά οι διοργανώτριες χώρες) και αμέσως μετά η σκυτάλη θα περάσει στον παλαίμαχο κεντρικό αμυντικό που έκανε τεράστια καριέρα στην Ευρώπη με τις Μονακό, Μπαρτσελόνα και ήταν μία από τις ηγετικές μορφές της Εθνικής ομάδας της χώρας του.
Έχοντας κληρωθεί στον Α' Όμιλο, μαζί με τη Νότια Αφρική, τη Νότια Κορέα και την Τσεχία, το Μεξικό θα ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 εναντίον των Νοτιοαφρικανών, φιλοξενώντας τον εναρκτήριο αγώνα του τουρνουά στις 11 Ιουνίου στο Στάδιο Μπανόρτε.
Εκτός από τον Σισνιέγκα, η είδηση επιβεβαιώθηκε και από τον Ντουίλιο Νταβίνο, τον διευθυντή εθνικών ομάδων της ομοσπονδίας, ο οποίος σε συνέντευξή του στο Fox Sports, δήλωσε ότι ο Μάρκες υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι και το 2030, όταν και θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Μουντιάλ.
¡REAFIRMAN A RAFA MÁRQUEZ COMO DT DE LA SELECCIÓN MEXICANA PARA EL MUNDIAL 2030! 🇲🇽🫡— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 9, 2025
Márquez terminará su contrato de asistente de Javier Aguirre cuando concluya la participación de México en el Mundial 2026 @crh_oficial #CentralFOX pic.twitter.com/qJekAaOoZ2
Πέρα από την επιβεβαίωση του Μάρκες, ο Νταβίνο μίλησε για την εμπιστοσύνη του στις προοπτικές του Μεξικού στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο: « Θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό».
‘ESTÁ FIRMADO EL CONTRATO DE RAFA MÁRQUEZ Y EN UN 80% CERRADO SU CUERPO TÉCNICO’ 🤝📜— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 20, 2026
Duilio Davino conversó con @FABIANESTAY10 a quien aseguró la continuidad de Rafael Márquez en la Selección Mexicana, pasando de auxiliar a DT tras el Mundial 2026 🔥#FSRadioMX pic.twitter.com/CVHg0HNKBA
