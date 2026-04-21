Η LA VIE EN ROSE προτείνει μια ολοκληρωμένη ρουτίνα φροντίδας για σφριγηλή και λαμπερή επιδερμίδα – Το spring reset που χρειάζεται τώρα η επιδερμίδα σου.
Basket League: Όλα τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής για την ομάδα που υποβιβάζεται, μάχη μεταξύ Πανιωνίου και Αμαρουσίου
Το Σάββατο (18:15) ο Άρης φιλοξενεί τον Πανιώνιο και ο ΠΑΟΚ το Μαρούσι
Την 26η αγωνιστική και τελευταία της κανονικής περιόδου (Σάββατο κοινή ώρα 18:15) θα κριθεί η παραμονή στη Stoiximan Basket League και ποια ομάδα θα βρεθεί στη 13η θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό.
Από τις πέντε ομάδες που βρίσκονται στις 7 και τις 6 νίκες, μόνο η Καρδίτσα δεν κινδυνεύει να βρεθεί στην τελευταία θέση καθώς υπερτερεί σε κάθε ισοβαθμία που μπορεί να προκύψει.
Αντίθετα τόσο Μαρούσι και Πανιώνιος που έχουν ρεκόρ 6-17 όσο και οι Προμηθέας και Κολοσσός που είναι στο 7-16 εμπλέκονται, με διαφορετικές πιθανότητες, στα «σενάρια» υποβιβασμού.
Το Μαρούσι παραμένει στη Stoiximan GBL:
* Αν νικήσει την τελευταία αγωνιστική εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ
* Αν ηττηθεί από τον ΠΑΟΚ και ταυτόχρονα ηττηθεί ο Πανιώνιος από τον Άρη
Ο Πανιώνιος παραμένει στη Stoiximan GBL:
* Αν νικήσει τον Άρη και ηττηθεί το Μαρούσι
* Αν νικήσει τον Άρη και ταυτόχρονα νικήσουν Μαρούσι και Καρδίτσα
Τα δύο άλλα «σενάρια»
Παράλληλα υπάρχουν και δύο διαφορετικοί συνδυασμοί αποτελεσμάτων που μπορούν να οδηγήσουν στην 13η θέση είτε τον Προμηθέα είτε τον Κολοσσό.
* Νίκες Αμαρουσίου, Ηρακλή, Πανιωνίου, Καρδίτσας: 13ος ο Προμηθέας Βίκος Cola
* Νίκες Αμαρουσίου, Προμηθέα, Πανιωνίου, Καρδίτσας: 13ος ο Κολοσσός H Hotels Collection.
Σε κάθε άλλο συνδυασμό αποτελεσμάτων, υποβιβάζονται είτε ο Πανιώνιος είτε το Μαρούσι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα