ΠΑΕ Ατρόμητος για Παντελίδη: Είναι λίγος για τη Super League, ας ασχοληθεί με τα μαγαζιά εστίασης που έχει
Ο τεχνικός της ΑΕΛ Σάββας Παντελίδης άφησε αιχμές μετά τον αγώνα στο Περιστέρι ότι ο Ατρόμητος μπορεί να μην... χτυπήσει όλα τα ματς των playout και πήρε την απάντησή του
Απάντησε στον Σάββα Παντελίδη για την δήλωση που έκανε στη συνέντευξη Τύπου η ΠΑΕ Ατρόμητος.
Συγκεκριμένα ο τεχνικός της ΑΕΛ μετά την ήττα με 3-2 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι είχε πει στη συνέντευξη Τύπου: «πιστεύω ο Ατρόμητος να χτυπήσει όλα τα ματς όπως σήμερα, αν και κάποιοι λένε ότι δεν θα το κάνει».
Η ΠΑΕ Ατρόμητος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι αυτές οι δηλώσεις είναι καφενειακού επιπέδου και υπογραμμίζει ότι ο Σάββας Παντελίδης είναι λίγος για ομάδες της Super League. Παράλληλα κάνει εκτενή αναφορά και στην διαιτησία του Κατοίκου.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος
«Με έκπληξη ενημερωθήκαμε για τις δηλώσεις καφενειακού επιπέδου του προπονητή της ΑΕΛ, Σάββα Παντελίδη, στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου του χθεσινού μας αγώνα. Δεν μας προξένησαν καμία εντύπωση, γιατί γνωρίζουμε ότι η σοβαρότητα και ο σεβασμός είναι άγνωστες λέξεις για εκείνον, όπως και η αυτοκριτική γιατί και στις δύο περιόδους που δούλεψε στον Ατρόμητο και δεν είχε σταυρώσει νίκη, πάντα έφταιγαν οι άλλοι!
Τον προτρέπουμε δε, να ασχοληθεί με τα μαγαζιά εστίασης που διαθέτει, κλάδο στον οποίο διακρίνεται, γιατί για προπονητική επιπέδου Super League είναι «λίγος»!
Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να τον καλέσουν για να αποκαλύψει τους πληροφοριοδότες του, αλλιώς θα τον καλέσουμε εμείς με νόμιμες ενέργειες.
Όσον αφορά τον διαιτητή Κατοίκο, είναι γνωστό ότι είναι η επιτομή του διαιτητή «καταστρέφω ένα παιχνίδι», αλλά χθες γνωρίσαμε ένα άλλο «μπουμπούκι» ονόματι Φίτσα, που έβλεπε παραβάσεις μόνο στον πάγκο μας, αποβάλλοντας αναίτια τον προπονητή μας για πρώτη φορά στην καριέρα του, τον βοηθό του και τον τεχνικό μας διευθυντή, κερδίζοντας κάποια λεπτά αναγνωρισιμότητας. Αν πιστεύει ότι με τέτοια συμπεριφορά θα ανέβει στους πίνακες της Super League, είναι βαθιά νυχτωμένος.
Κλείνοντας, θέλουμε να ευχηθούμε στην ιστορική ΑΕΛ, με την οποία δεν μας χωρίζει τίποτα, να πετύχει τον στόχο της».
