Οριστικά στα play in της Euroleague ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη της Ζάλγκιρις επί της Παρί
Η Ζάλγκιρις επικράτησε 85-79 της Παρί στο Κάουνας και άφησε εκτός εξάδας τον Παναθηναϊκό
Οριστικά στα play in της Euroleague για πρώτη φορά στην ιστορία του θα παίξει ο Παναθηναϊκός.
Η Ζάλγκιρις κέρδισε 85-79 την Παρί στο Κάουνας και άφησε την ελληνική ομάδα εκτός εξάδας και για να μπει στα playoffs θα πρέπει να περάσει μέσα από τη διαδικασία των play in.
Η ομάδα της Λιθουανίας έφτασε στις 23 νίκες και ο Παναθηναϊκός ακόμη και εάν κερδίσει την Εφές θα έχει μια λιγότερη και μένει οριστικά εκτός εξάδας.
Ο Παναθηναϊκός εάν κερδίσει την Εφές θα είναι 7ος και θα παίξει όπως όλα δείχνουν στο ΟΑΚΑ με την Μονακό.
Ζάλγκιρις - Παρί: Ο αγώνας
Η καλή άμυνα της Ζάλγκιρις ήταν το στοιχείο που... οδήγησε την Παρί να υποπέσει σε τρία λάθη σε τρία λεπτά, με τους Λιθουανούς να το εκμεταλλεύονται και να παίρνουν προβάδισμα (10-6, 3'). Ο Φρανσίσκο ήταν... καυτός και με εύστοχο τρίποντο έφτασε τους 10π σε 5' συμμετοχής (16-13, 5'), ωστόσο ο Εμπαγέ ισοφάρισε (16-16, 5'), ενώ στη συνέχεια με το δεύτερο δικό του διαμόρφωσε το (18-19, 6'). Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου οι Γάλλοι συνέχισαν να είναι εύστοχοι έξω από τη γραμμή των 6.75μ (6/7 τρίποντα!, 18-24) και πήραν τα...ηνία, όμως οι γηπεδούχοι «έτρεξαν» σερί (8-0) στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περιόδου και ανέκτησαν το προβάδισμα (26-24, 9').
Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου αμφότερες πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ, όμως ο Ράιτ έκανε «πάρτι» κάτω από τη ρακέτα (9ριμπ, 14') και ανανέωνε τις επιθέσεις για την ομάδα του με τον Λο να διαμορφώνει το (41-36, 14'). Ο Ράιτ συνέχισε να είναι κυρίαρχος και πετυχαίνοντας double-double (11π., 10ριμπ, 16') και τη Ζάλγκιρις να παίρνει... αέρα 9 πόντων (47-38, 17'). Προς το φινάλε του πρώτου μέρος οι Λιθουανοί επέβαλλαν εκ νέου την ανωτερότητά τους και με τον Μάοντο Λο.... καυτό έξω από τη γραμμή των 6.75μ, έδωσε διψήφια διαφορά στην ομάδα του (53-40, 19'). Η Παρί έκανε γρήγορο (5-0) και πήγε στα αποδυτήρια με τη διαφορά στους οκτώ (53-4, 20').
Μετά την ανάπαυλα οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα και βελτιώνοντας την άμυνά τους... ψαλίδισαν τη διαφορά στους επτά (59-52, 23'), ενώ λίγο αργότερα μέσω της καλής κυκλοφορίας τους στην επίθεση, πήγαν το ματς στους πέντε (63-58, 26'). Το ίδιο «έργο» εξελίχθηκε και στα τελευταία λεπτά της τρίτης περιόδου με τους Λιθουανούς να έχουν σταθερά +7 υπέρ τους, (68-61, 30').
Η έναρξη της τελευταία περιόδου, είχε και πάλι σε θέση «οδηγού» τη Ζάλγκιρις (70-63, 32'), όμως ο Στίβενς με εύστοχο τρίποντο κράτησε «ζωντνανή» την Παρί (72-68, 34'). Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο είχε την απάντηση και διαμόρφωσε το (75-68, 35').
Ένα γρήγορο 5-0 από τους Γάλλους ήταν αρκετό και να μειώσει στο καλάθι, μετά από τρίποντο του Ρόμπινσον (75-73, 36'). Η Ζάλγκιρις είχε εκ νέου απάντηση και με 8-0 σερί και απανωτά εύστοχα τρίποντα από τον Φρανσίσκο και τον Σλίβα διαμόρφωσαν το (83-73, 38'), δίνοντας προβάδισμα νίκη στην ομάδα τους. Στα τελευταία δύο λεπτά το σύνολο του Μασιούλις έλεγξε τον ρυθμό και έφτασε προς το θετικό αποτέλεσμα που αφήνει εκτός 6άδας τον Παναθηναϊκό.
Τα δεκάλεπτα: 26-28, 53-45, 68-61, 85-79
