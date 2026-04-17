Απέσυρε τη συμμετοχή του και από το Open της Μαδρίτης ο Νόβακ Τζόκοβιτς
Τι ανέφερε στο μήνυμα του προς τους θαυμαστές του, ο Σέρβος τενίστας
Την πλατφόρμα "X", πρώην "Twitter" επέλεξε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, για ν' ανακοινώσει ο ίδιος πως δεν είναι σε θέση ν' αγωνιστεί στο Mutua Madrid Open.
Ο Σέρβος θρύλος του τένις ανέφερε ως τον λόγο για την απόφασή του αυτή το γεγονός πως δεν έχει ολοκληρώσει μέχρι στιγμής την αποθεραπεία του.
Αυτή η ανακοίνωση ήρθε, ενώ χθες το βράδυ (16/4), παρακολούθησε μαζί με τον σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς Λούκα Ντόντσιτς την αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague, στη "Movistar Arena".
Σήμερα το μεσημέρι (17/4), ο Νόβακ Τζόκοβιτς ενημέρωσε το κοινό του ότι αποσύρει τη συμμετοχή του από το Όπεν της Μαδρίτης, γράφοντας στο "Χ": «Μαδρίτη, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να αγωνιστώ στο @MutuaMadridOpen φέτος. Συνεχίζω την αποθεραπεία μου για να επιστρέψω σύντομα. Τα λέμε σύντομα!».
Το Mutua Madrid Open είχε επιβεβαιώσει με βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τη συμμετοχή του Νόβακ Τζόκοβιτς στο τουρνουά στις 15 Απριλίου.
Ο Σέρβος τενίστας δεν είχε αγωνιστεί στα δύο προηγούμενα Masters, καθώς αποσύρθηκε τόσο από το Miami Open όσο και από το Monte-Carlo Masters, λόγω προβλήματος τραυματισμού, το οποίο τον κρατά εκτός και του Open της Μαδρίτης.
Madrid, unfortunately I won’t be able to compete @MutuaMadridOpen this year. I’m continuing my recovery in order to be back soon. Hasta pronto!— Novak Djokovic (@DjokerNole) April 17, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα