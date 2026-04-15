«Βόμβα» με πρόεδρο ομάδας που κατηγορείται για απάτη εκατομμυρίων – «Έφαγε» λεφτά κι από θρύλο της Εθνικής Γαλλίας
Στη… δίνη της δικαιοσύνης βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος της Λουζενάκ, Ζερόμ Ντουκρός, ο οποίος κατηγορείται για κατάχρηση εταιρικών κεφαλαίων και απάτη
Φέρεται, δε, σύμφωνα με δημοσίευμα της «L’Equipe» να εξαπάτησε αρκετούς αθλητές, μεταξύ των οποίων τον παλαίμαχο παγκόσμιο πρωταθλητή με την Εθνική Γαλλίας, Φαμπιάν Μπαρτέζ, στον οποίο οφείλει 2 εκατομμύρια ευρώ.
Την είδηση μετέδωσε πρώτη η «La Dépêche» κι εν συνεχεία την αναπαρήγαγαν αρκετά μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία. Βάσει αυτής, ο γκολκίπερ-θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Εθνικής Γαλλίας, Φαμπιάν Μπαρτέζ – που είχε για μικρό διάστημα ρόλο γενικού διευθυντή στον σύλλογο – μαζί με τον επενδυτή Αλέν Αστιέρ και παίκτες ράγκμπι της ομάδας Σταντ Τουλουζέν, επένδυσαν σχεδόν 8 εκατομμύρια ευρώ το 2015 σε διάφορα «real estate» πρότζεκτς του Ντουκρός, τα οποία όμως δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.
