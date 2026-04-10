Τιμωρηθήκαμε σε κάθε λάθος, όλοι ξέρουμε πως παίζουμε στη Φιλαδέλφεια, λέει ο Μουκουντί

Οι δηλώσεις μετά την ήττα της ΑΕΚ στην έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 3-0 στη Μαδρίτη στον πρώτο προημιτελικό με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, με το σκορ φυσικά να αδικεί την εμφάνιση των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς. Ο εκ των αρχηγών του Δικεφάλου, Χάρολντ Μουκουντί, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και τόνισε πως η ομάδα του «τιμωρήθηκε» σε κάθε λάθος της, ενώ εξέφρασε την πίστη του για τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας, όπως και ο προπονητής του.

Οι δηλώσεις του Μουκουντί

«Είναι αλήθεια ότι "τιμωρηθήκαμε" σε κάθε λάθος. Ξέραμε ότι θα έπρεπε να αποφύγουμε τα λάθη. Δεν κάναμε τόσο κακό παιχνίδι. οι ευκαιρίες μας δεν τις εκμεταλλευτήκαμε. Αντίθετα με τον αντίπαλο. Εκεί ήταν η διαφορά.

Τώρα έχουμε τη ρεβάνς. Ολοι ξέρουμε πως παίζουμε στη Φιλαδέλφεια. Φυσικά πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν τα καταφέραμε όσο καλά θα θέλαμε».

Οσον αφορά τον αγωνιστικό χώρο δεν έχω πολλά να πω. Παίζαμε και οι δυο ομάδες. Ναι γλιστρούσες, αλλά δεν αποτελεί δικαιολογία. Σαφώς πρέπει να βελτιωθούμε και αμυντικά και επιθετικά. Αν σκοράραμε ίσως ήταν διαφορετικά. Πιστεύουμε ότι μπορούμε. Αν εμφανιστούμε όπως πρέπει θα τα καταφέρουμε».

gazzetta.gr
