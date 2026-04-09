Ολυμπιακός: MVP της 36ης αγωνιστικής στη Euroleague ο Ντόρσεϊ, βίντεο
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε 37 πόντους στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης και έκανε νέο ρεκόρ καριέρας στη Euroleague
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 36ης αγωνιστικής στη Euroleague, καθώς βοήθησε σημαντικά τον Ολυμπιακό να νικήσει 102-88 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Ο γκαρντ των «ερυθρολεύκων» χρησιμοποιήθηκε για 28 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα κόντρα στη «βασίλισσα» και τελείωσε τον αγώνα με 37 πόντους (3/4 δίποντα, 7/12 τρίποντα, 10/11 βολές), 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 8 κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε 2 λάθη και 1 φάουλ.
Χάρη στην απόδοσή του αυτή, ο 30χρονος διεθνής συγκέντρωσε 43 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που ήταν η υψηλότερη στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής, με αποτέλεσμα να ανακηρυχθεί MVP. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο οι 37 πόντοι, όσο και οι 43 βαθμοί αποτελούν ρεκόρ καριέρας για τον Ντόρσεϊ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
👨🔬 He made a promise. He kept it.@TDORSEY_1 caught fire, 7 threes and elite consistency to secure MVP of the Round.#EveryGameMatters pic.twitter.com/sLHqeQ1Qny— EuroLeague (@EuroLeague) April 9, 2026
