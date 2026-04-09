Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Βαγιεκάνο-ΑΕΚ για το Conference League και Χάποελ-Ολυμπιακός και Βαλένθια-Παναθηναϊκός για τη Euroleague
Ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τένις στο σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζει η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να θέλει να κάνει το βήμα για την πρόκριση στους «8» του Europa Conference League. Σέντρα στις 19:45, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 2 και το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1.
Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Χάποελ Τελ Αβίβ στις 19:30, ενώ ο Παναθηναϊκός τίθεται αντιμέτωπος με τη Βαλένθια στις 21:45 (Nova Sports prime) στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Euroleague.
Η ώρα της κρίσης έφτασε και για τον Αθηναϊκό, ο οποίος απόψε στις 20:00 αντιμετωπίζει τη Μερσίν στην Τουρκία, στον μεγάλο επαναληπτικό τελικό του EuroCup Women. Τζάμπολ στις 20:00, με το ματς να μεταδίδεται από το Νοva Sports start.
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- 12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
- 16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
- 17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ιταλία – Ελλάδα World Cup Πόλο
- 19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ντάμακ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League
- 19:30 Novasports 4HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός Euroleague
- 19:45 COSMOTE SPORT 2 HD, ANT1 Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ UEFA Conference League
- 20:00 Novasports Start Μερσίν – Αθηναϊκός Eurocup Women
- 20:00 Novasports 6HD The Masters Tournament τένις
- 20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
- 21:30 Novasports 2HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
- 21:45 Novasports Prime Βαλένθια – Παναθηναϊκός Euroleague
- 22:00 Novasports 3HD Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
- 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπολόνια – Άστον Βίλα UEFA Europa League
- 22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φράιμπουργκ – Θέλτα UEFA Europa League
- 22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σαχτάρ Ντόνετσκ – Άλκμααρ UEFA Conference League
- 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μάιντς – Στρασβούργο UEFA Conference League
- 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα UEFA Conference League
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League
- 23:00 Novasports 6HD The Masters Tournament τένις
