Οπαδοί της Λίβερπουλ αποχώρησαν νωρίς από το γήπεδο μετά το 4-0 από τη Σίτι και φώναζαν το όνομα του Τσάμπι Αλόνσο, βίντεο
Στο 57' το σκορ στον προημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας ήταν 4-0 για την Σίτι και οι οπαδοί της Λίβερπουλ αποχωρούσαν από το γήπεδο φωνάζοντας για τον διάδοχο του Σλοτ
Η Λίβερπουλ στεναχώρησε για ακόμα μια φορά φέτος τον κόσμο της αφού ηττήθηκε με 4-0 από την Σίτι στο Μάντσεστερ στον προημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας.
Το σκορ στο 57' ήταν 4-0 με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να έχει πετύχει χατ τρικ και τους παίκτες του Άρνε Σλοτ να μην μπορούν να αντιδράσουν.
Μετά το 4ο γκολ ο κόσμος της Λίβερπουλ άρχισε να αποχωρεί δυσαρεστημένος από τις εξέδρες αναπολώντας την εποχή του Κλοπ.
Βέβαια κάποιοι οπαδοί της Λίβερπουλ φώναζαν το όνομα του Τσάμπι Αλόνσο αφού έχουν ξεγράψει τον Άρνε Σλοτ.
Liverpool fans have started to leave the away end after 58 minutes played 🏟️— Football on TNT Sports (@footballontnt) April 4, 2026
The fans have spoken @LFC pic.twitter.com/if2ZZIUEkj— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) April 4, 2026
AT THE AWAY END OF ETIHAD LIVERPOOL FANS ARE SEEING FLEEING THE STADIUM !!!!🏟️— GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ) April 4, 2026
