Γερμανία – Γκάνα 2-1: Νίκη χωρίς πειστική εμφάνιση για τη η «νασιονάλμανσαφτ», δείτε τα γκολ
Φιλικός αγώνας Εθνική Γερμανίας Εθνική Γκάνας

Με γκολ στο 88’ λύγισε η Γκάνα, ενώ η Κύπρος κράτησε δύσκολα το 3-2 απέναντι στη Μολδαβία

Τρία 24ωρα μετά τη νίκη της στη Βασιλεία επί της Ελβετίας με 4-3, η Γερμανία δεν έπεισε με την εμφάνισή της, ωστόσο, κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 της Γκάνας στη Στουτγκάρδη στο δεύτερο φιλικό που έδωσε στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Παρότι η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν προηγήθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με το πέναλτι του Χάβερτς, οι Γκανέζοι βρήκαν τον τρόπο ν' «απαντήσουν» περίπου στα μισά του β' μέρους με τον 22χρονο επιθετικό της Λέστερ, Ισαχάκου Φατάβου. Τη λύση για τη «νασιονάλμανσαφτ» έδωσε ο Ντένις Ούνταβ στο 88ο λεπτό, σκοράροντας στο γήπεδο όπου γνωρίζει όσο λίγοι, καθώς ανήκει στο δυναμικό της Στουτγκάρδης.

Γερμανία-Γκάνα: 2-1 (Friendly, 30/03/2026)


Νωρίτερα, η Κύπρος έκανε τα εύκολα δύσκολα απέναντι στη Μολδαβία, καθώς αν και προηγήθηκε με 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, τελικά επικράτησε με 3-2. Με δύο γκολ του Χαραλάμπους και του Κάστανου η ομάδα του Άκη Μάντζιου έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο μέρος. Στο δεύτερο, όμως, χαλάρωσε με αποτέλεσμα να μειώσουν οι Μολδαβοί σε απόσταση ενός γκολ και να πιέσουν για την ισοφάριση στα τελευταία λεπτά.

Κύπρος - Μολδαβία: 3-2 (φιλική αναμέτρηση)

Τα αποτελέσματα των σημερινών φιλικών αναμετρήσεων:

Κύπρος - Μολδαβία 3-2 (6' Κάστανος, 30',44' Χαραλάμπους - 55' Ποπέσκου, 88' Στίνα)

Γερμανία - Γκάνα 2-1 (45'+3 πέν. Χάβερτς, 88' Ουντάβ - 70' Φατάβου)
Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

COSMOTE TELEKOM: Νέες υποδομές Data Center φέρνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο κοντά στις επιχειρήσεις

Οι σύγχρονες ψηφιακές υποδομές της COSMOTE TELEKOM προσφέρουν τη δυνατότητα αξιοποίησης δεδομένων και προηγμένων εφαρμογών, με μεγαλύτερη ευελιξία, ασφάλεια και χωρίς υψηλές αρχικές επενδύσεις.

Δείτε Επίσης