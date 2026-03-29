Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Super League 2: H Athens Kallithea πανηγύρισε διπλό παραμονής, υποβιβάστηκαν οριστικά Χανιά, Ηλιούπολη, δείτε βίντεο
Η ομάδα της Καλλιθέας πήρε το τρίποντο στην Ηλιούπολη και εξασφάλισε την παρουσία της στην κατηγορία, ενώ το Αιγάλεω νίκησε την Ελλάς Σύρου και απέκτησε ελπίδες για την παραμονή
Δύο γκολ του Μανιά χάρισε στην Athens Kallithea την εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί της Ηλιούπολης και με το τρίποντο που πήρε βρέθηκε στην πρώτη θέση της ειδικής βαθμολογίας των play outs της Super League 2 με την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής.
Ταυτόχρονα αυτό το αποτέλεσμα σφράγισε και μαθηματικά τον υποβιβασμό της Ηλιούπολης στη Γ΄ εθνική. Κάτι που ισχύει και για τα Χανιά, καθώς παρά τη νίκη τους με 2-0 επί του Παναργειακού, η ομάδα της Κρήτης αποχαιρετά την κατηγορία.
Αντίθετα, το Αιγάλεω νίκησε στο Μαρκόπουλο με 2-1 την Ελλάδα Σύρου, με δύο τέρματα του Σαποβάλοφ, μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά στους τρεις βαθμούς και θα δώσει ως το τέλος τη μάχη της παραμονής.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής των Play Out του Β΄ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2 και η βαθμολογία:
Αιγάλεω-Ελλάς Σύρου 2-1
Ηλιούπολη-Athens Kallithea 0-2
Χανιά-Παναργειακός 2-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
1. Athens Kallithea 27
2. Ελλάς Σύρου 26
3. Αιγάλεω 23
4. Χανιά 16
5. Ηλιούπολη 13
6. Παναργειακός 4
