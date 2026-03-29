Super League 2: H  Athens Kallithea πανηγύρισε διπλό παραμονής, υποβιβάστηκαν οριστικά Χανιά, Ηλιούπολη, δείτε βίντεο
Super League 2: H  Athens Kallithea πανηγύρισε διπλό παραμονής, υποβιβάστηκαν οριστικά Χανιά, Ηλιούπολη, δείτε βίντεο

Η ομάδα της Καλλιθέας πήρε το τρίποντο στην Ηλιούπολη και εξασφάλισε την παρουσία της στην κατηγορία, ενώ το Αιγάλεω νίκησε την Ελλάς Σύρου και απέκτησε ελπίδες για την παραμονή

Super League 2: H  Athens Kallithea πανηγύρισε διπλό παραμονής, υποβιβάστηκαν οριστικά Χανιά, Ηλιούπολη, δείτε βίντεο
Δύο γκολ του Μανιά χάρισε στην Athens Kallithea την εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί της Ηλιούπολης και με το τρίποντο που πήρε βρέθηκε στην πρώτη θέση της ειδικής βαθμολογίας των play outs της Super League 2 με την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dhfb24e0up8h)


Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dhfb4gcogbr5)

Ταυτόχρονα αυτό το αποτέλεσμα σφράγισε και μαθηματικά τον υποβιβασμό της Ηλιούπολης στη Γ΄ εθνική. Κάτι που ισχύει και για τα Χανιά, καθώς παρά τη νίκη τους με 2-0 επί του Παναργειακού, η ομάδα της Κρήτης αποχαιρετά την κατηγορία.

Αντίθετα, το Αιγάλεω νίκησε στο Μαρκόπουλο με 2-1 την Ελλάδα Σύρου, με δύο τέρματα του Σαποβάλοφ, μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά στους τρεις βαθμούς και θα δώσει ως το τέλος τη μάχη της παραμονής.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dhfb7ail23t5)
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής των Play Out του Β΄ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2 και η βαθμολογία:

Αιγάλεω-Ελλάς Σύρου 2-1

Ηλιούπολη-Athens Kallithea 0-2

Χανιά-Παναργειακός 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
1. Athens Kallithea 27
2. Ελλάς Σύρου 26
3. Αιγάλεω 23
4. Χανιά 16
5. Ηλιούπολη 13
6. Παναργειακός 4
1 ΣΧΟΛΙΟ

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

