Νόβακ Τζόκοβιτς: Τραγούδησε με πλανόδιους μουσικούς σε δρόμο του Βελιγραδίου, βίντεο
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν παίζει τένις λόγω προβλήματος στον ώμο και βρέθηκε για λίγες ημέρες στη Σερβία

Στην πατρίδα του, τη Σερβία, και συγκεκριμένα στο Βελιγράδι είναι αυτές τις ημέρες ο Νόβακ Τζόκοβιτς. 

Ο Σέρβος τενίστας με τα 24 Grand Slam δεν παίζει σε τουρνουά αφού έχει πρόβλημα στον ώμο του και έχει χρόνο για ... διακοπές.

Ο Νόλε επέστρεψε στην πόλη της καρδιάς του και πήγε στη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον οποίο τον συνδέει φιλία. 

Ο κορυφαίος τενίστας περπάτησε και μόνος του στην πόλη και μάλιστα συνάντησε πλανόδιους μουσικούς με ακορντεόν και τραγούδησε μαζί τους. 

«Αυτό είναι το σπίτι μου, εδώ έζησα...» τραγούδησε και συγκινήθηκε. 

Θυμίζουμε ο Τζόκοβιτς με την οικογένειά του από το περασμένο καλοκαίρι μένει μόνιμα στην Ελλάδα. 



