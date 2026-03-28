Νόβακ Τζόκοβιτς: Τραγούδησε με πλανόδιους μουσικούς σε δρόμο του Βελιγραδίου, βίντεο
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν παίζει τένις λόγω προβλήματος στον ώμο και βρέθηκε για λίγες ημέρες στη Σερβία
Στην πατρίδα του, τη Σερβία, και συγκεκριμένα στο Βελιγράδι είναι αυτές τις ημέρες ο Νόβακ Τζόκοβιτς.
Ο Σέρβος τενίστας με τα 24 Grand Slam δεν παίζει σε τουρνουά αφού έχει πρόβλημα στον ώμο του και έχει χρόνο για ... διακοπές.
Ο Νόλε επέστρεψε στην πόλη της καρδιάς του και πήγε στη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον οποίο τον συνδέει φιλία.
Ο κορυφαίος τενίστας περπάτησε και μόνος του στην πόλη και μάλιστα συνάντησε πλανόδιους μουσικούς με ακορντεόν και τραγούδησε μαζί τους.
«Αυτό είναι το σπίτι μου, εδώ έζησα...» τραγούδησε και συγκινήθηκε.
Θυμίζουμε ο Τζόκοβιτς με την οικογένειά του από το περασμένο καλοκαίρι μένει μόνιμα στην Ελλάδα.
