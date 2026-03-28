Νόβακ Τζόκοβιτς: Τραγούδησε με πλανόδιους μουσικούς σε δρόμο του Βελιγραδίου, βίντεο

«Αυτό είναι το σπίτι μου, εδώ έζησα...» τραγούδησε και συγκινήθηκε.





Στην πατρίδα του, τη Σερβία, και συγκεκριμένα στο Βελιγράδι είναι αυτές τις ημέρες ο Νόβακ Τζόκοβιτς.Ο Σέρβος τενίστας με τα 24 Grand Slam δεν παίζει σε τουρνουά αφού έχει πρόβλημα στον ώμο του και έχει χρόνο για ... διακοπές.Ο Νόλε επέστρεψε στην πόλη της καρδιάς του και πήγε στη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον οποίο τον συνδέει φιλία.Ο κορυφαίος τενίστας περπάτησε και μόνος του στην πόλη και μάλιστα συνάντησε πλανόδιους μουσικούς με ακορντεόν και τραγούδησε μαζί τους.Θυμίζουμε ο Τζόκοβιτς με την οικογένειά του από το περασμένο καλοκαίρι μένει μόνιμα στην Ελλάδα.