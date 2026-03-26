Εκτός Ολυμπιακών Αγώνων οι τρανς αθλήτριες: Νέα απόφαση της ΔΟΕ ενόψει Λος Άντζελες 2028

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή
προχώρησε σε νέα πολιτική επιλεξιμότητας, αποκλείοντας τις τρανς αθλήτριες
από τις γυναικείες κατηγορίες στους Ολυμπιακούς Αγώνες
, ενόψει της διοργάνωσης στο Λος Άντζελες το 2028
.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΟΕ, η συμμετοχή σε οποιαδήποτε γυναικεία κατηγορία
, είτε σε ατομικά είτε σε ομαδικά αθλήματα, θα επιτρέπεται πλέον μόνο σε «βιολογικά θήλεα άτομα», όπως αυτά καθορίζονται μέσω μιας εφάπαξ εξέτασης του γονιδίου SRY.
Η απόφαση ευθυγραμμίζεται με σχετικό εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
για τα γυναικεία αθλήματα, το οποίο είχε τεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης ενόψει των επόμενων Ολυμπιακών Αγώνων.
Παραμένει ασαφές πόσες τρανς γυναίκες συμμετέχουν σε ολυμπιακό επίπεδο
, ενώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, καμία αθλήτρια που είχε κάνει μετάβαση από άνδρα σε γυναίκα δεν συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024
.
Η νέα πολιτική αναμένεται να επηρεάσει το πλαίσιο συμμετοχής
σε διεθνείς διοργανώσεις υπό την αιγίδα της ΔΟΕ, ενόψει της προετοιμασίας για το 2028.