ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Το ατύχημα στο Μιλάνο – Σαν Ρέμο, «οδηγός» για την κατάβαση της Πορταριάς στις 8 Μαϊου!

Η προετοιμασία της διαδρομής περιλαμβάνει πλήρη καταγραφή και λεπτομερή χαρτογράφηση των σημείων που απαιτούν προσοχή, ενισχυμένη σήμανση, παρουσία κριτών, αστυνομίας αλλά και εθελοντών σε κρίσιμα σημεία και συνολικό σχεδιασμό που θέτει την ασφάλεια των αθλητών πάνω από κάθε άλλο παράγοντα.Το Πήλιο δημιουργεί ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό. Όμως αυτό που μετρά δεν είναι μόνο η εικόνα, αλλά η απόλυτη εγρήγορση — τόσο για τους αθλητές όσο και για τα στελέχη του αγώνα.Χαρακτηριστική είναι η επισήμανση του πρωταθλητή Ελλάδας Νικηφόρου Αρβανίτου:«Φέτος ο Γύρος Ελλάδας, όπως και κάθε χρόνο, διαθέτει απαιτητικές διαδρομές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, όπως είναι και η διαδρομή της κατάβασης στην Πορταριά. Υπηρετούμε ένα θεαματικό άθλημα και είναι πολύ σημαντικό που πλέον η Ελλάδα έχει τον δικό της Αγώνα, στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για να καταφέρουμε να φέρουμε κοντά ολοένα και περισσότερο κόσμο.Το Πήλιο θα είναι μία πολύ θεαματική διαδρομή για να παρακολουθήσουν όσοι θα τα επιλέξουν να βρεθούν εκεί!Εμείς θα τους περιμένουμε»Η κατάβαση της Πορταριάς δεν έχει να ζηλέψει τίποτα σε φυσικό κάλλος από την αντίστοιχη διαδρομή στην Cipressa στο Μιλάνο – Σαν Ρέμο, ούτε σε βαθμό δυσκολίας υπολείπεται. Και αυτό το γνωρίζουν συμμετέχοντες και διοργανωτές για να είναι διπλά πιο προσεχτικοί!Στις 8 Μαϊου, την θεαματική αυτή κατάβαση θα μπορούν να την παρακολουθήσουν ζωντανά από την ΕΡΤ και οι τηλεθεατές της ΕΡΤ2 Σπορ!Οι διαδρομές του φετινού Γύρου1ο Ετάπ (6 Μαΐου 2026): Ιωάννινα – Αγρίνιο171,6χλμ – 988μ. συνολικής ανηφόρας (υψομετρικά)2ο Ετάπ (7 Μαΐου 2026): Καρπενήσι – Λάρισα157,5χλμ – 1.601μ. συνολικής ανηφόρας3ο Ετάπ (8 Μαΐου 2026): Βόλος – Λαμία207,3χλμ – 4.216μ. συνολικής ανηφόρας4ο Ετάπ (9 Μαΐου 2026): Αταλάντη – Αχαρνές (Πάρνηθα)180,9χλμ – 2.808μ. συνολικής ανηφόρας5ο Ετάπ (10 Μαΐου 2026): Πειραιάς – Αθήνα (Σύνταγμα)146,5χλμ – 1.381μ. συνολικής ανηφόρας