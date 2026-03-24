Ο Γκουαρδιόλα έφτασε τους 40 τίτλους και πλησιάζει τον Φέργκιουσον
Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι απέχει πλέον 9 τίτλους από τους Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ο οποίος με 49 κούπες είναι στην κορυφή της λίστας
Είναι ο μοναδικός που μπορεί να απειλήσει τον προπονητή θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αν και η απόσταση των 9 τίτλων δεν είναι μικρή...
Ωστόσο ο Πεπ Γκουαρδιόλα με το Λιγκ Καπ που κατέκτησε την περασμένη Κυριακή (2-0 η Σίτι την Άρσεναλ) μείωσε την απόσταση που τον χωρίζει από τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και όπως ξεκαθάρισε: «Ακόμα απολαμβάνω πολύ να κερδίζω».
Στα 55 του χρόνια, ο Καταλανός τεχνικός πλησιάζει τον Σκωτσέζο, ο οποίος αποσύρθηκε το 2013 ως ο πιο επιτυχημένος προπονητής όλων των εποχών. Μέχρι σήμερα, κανείς δεν έχει ξεπεράσει τα 49 τρόπαια που κατέκτησε με την Αμπερντίν και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Αναλυτικά οι προπονητές με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία:
Άλεξ Φέργκιουσον: 49 τίτλοι
Πεπ Γκουαρδιόλα: 40 τίτλοι
Μιρτσέα Λουτσέσκου: 35 τίτλοι
Βαλέρι Λομπανόφσκι: 33 τίτλοι
Κάρλο Αντσελότι: 31 τίτλοι
Από τους 40 τίτλους που έχει κατακτήσει ο Γκουαρδιόλα από τότε που ανέλαβε την Μπαρτσελόνα το 2008, οι 19 ήρθαν στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, όπου πήγε τον Ιούλιο του 2016. Η πιο ένδοξη περίοδος στην ιστορία του συλλόγου φέρει την υπογραφή του, με αποκορύφωμα το τρεμπλ (Premier League, Champions League και FA Cup) τη σεζόν 2022-23.
Εκείνη τη χρονιά, ο Γκουαρδιόλα οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι στην κορυφή της Ευρώπης, έπειτα από πολλά χρόνια προσπαθειών να καθιερωθεί ως μία από τις υπερδυνάμεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Μαζί με την Τσέλσι (2012 και 2021) και την Παρί Σεν Ζερμέν (2025), η Σίτι είναι από τις λίγες ομάδες που κατέκτησαν για πρώτη φορά το Champions League στον 21ο αιώνα.
Από όλους τους πιθανούς τίτλους, το Carabao Cup (Λιγκ Καπ) είναι αυτός με το μικρότερο πρεστίζ στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ωστόσο, μετά από μερικές πολύ δύσκολες εβδομάδες που κορυφώθηκαν με τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ Μαδρίτης στους «16» του Champions League, ο Γκουαρδιόλα θέλησε να δώσει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το τρόπαιο.
«Τι μπορώ να πω; Κάθε φορά που κερδίζεις έναν τίτλο είναι σημαντικό. Ήταν ξεχωριστό γιατί είχαμε δύο δύσκολες εβδομάδες», δήλωσε. «Σήμερα ήταν μια πραγματική πρόκληση και κανείς δεν μας υπολόγιζε. Όμως δείξαμε ποιοι είμαστε και αποδείξαμε το επίπεδό μας απέναντι στην καλύτερη ομάδα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούσα να πιστέψω τι κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην Άρσεναλ… αλλά το κάναμε».
Ο Γκουαρδιόλα, που είχε δεχθεί κριτική για τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αυτή τη φορά κέρδισε τη μάχη της τακτικής απέναντι στον Μικέλ Αρτέτα στο «Γουέμπλεϊ», οδηγώντας τη Μάντσεστερ Σίτι στην ένατη κατάκτηση του Carabao Cup και φτάνοντας μία πίσω από τη Λίβερπουλ στο σχετικό ρεκόρ.
Αφού κατέκτησε το τρόπαιο διαδοχικά από το 2018 έως το 2021, ο Γκουαρδιόλα πανηγύρισε ξανά το League Cup πέντε χρόνια αργότερα, γίνεται ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της διοργάνωσης με συνολικά πέντε κατακτήσεις, αφήνοντας πίσω του τους Μπράιαν Κλαφ, Άλεξ Φέργκιουσον και Ζοζέ Μουρίνιο.
«Μια πέμπτη κατάκτηση σε 10 χρόνια δεν είναι καθόλου άσχημη. Κάθε φορά που κερδίζεις έναν τίτλο, φαίνεται πιο δύσκολο από πριν. Είναι πραγματικά δύσκολο για πολλούς λόγους», δήλωσε μετά τον τελικό, ανακουφισμένος που απέφυγε το ενδεχόμενο να μείνει χωρίς τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν — κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στην καριέρα του.
Με μέσο όρο δύο τίτλους ανά σεζόν από τότε που ανέλαβε τη Σίτι, θα μπορούσε να τον φτάσει σε λιγότερο από πέντε χρόνια — χωρίς να υπολογίζεται η τρέχουσα σεζόν, όπου η ομάδα βρίσκεται ήδη στα προημιτελικά του FA Cup και διεκδικεί την Premier League.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα