Θρήνος στην Κολομβία: Ο 18χρονος Ντιέγκο Καστριγιόν, το νέο αστέρι της Μιγιονάριος κατέρρευσε στο γήπεδο και πέθανε

Ο νεαρός άσος, που ήταν το διαμάντι της ομάδας της Μπογκοτά, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα των ομάδων Κ20 Μιγιονάριος-Ιντεπεντιέντε Σάντα και παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή