Ιστιοπλοΐα: Ομόφωνη έγκριση του απολογισμού της ΕΙΟ για το 2025, αυξημένα έσοδα και είσοδο στην AI εποχή
Στη ΓΣ της ΕΙΟ συζητήθηκε επίσης το θέμα των εγκαταστάσεων των ομίλων αλλά και η συμμετοχή της Ελλάδας στο Star Sailors League Gold Cup
Εγκρίθηκε ομόφωνα την Κυριακή (22/3) από τη Γενική Συνέλευση ο διοικητικός, οικονομικός και αγωνιστικός απολογισμός της ΕΙΟ.
Κατά τη διάρκεια της ΓΣ ανακοινώθηκε η αύξηση των εσόδων από χορηγίες αλλά και η είσοδος της ομοσπονδίας στην ψηφιακή εποχή.
Το Δελτίο Τύπου της ΕΙΟ
«Σπουδαίες ειδήσεις για το σήμερα και το αύριο της ελληνικής ιστιοπλοΐας ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής γενικής συνέλευσης της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας που έγινε μέσα σε πανηγυρικό κλίμα στα γραφεία της στη Ναυταθλητική Μαρίνα του δήμου Καλλιθέας.
Από τα 108 σωματεία που είχαν δηλώσει συμμετοχή παρευρέθηκαν τα 100 κι άλλα επτά χωρίς δικαίωμα ψήφου και ενέκριναν ομόφωνα τον διοικητικό, οικονομικό και αγωνιστικό απολογισμό για το 2025. Μια χρονιά που η ελληνική ιστιοπλοΐα διατηρήθηκε στην κορυφή του κόσμου στις κατηγορίες της Ανάπτυξης και συνολικά πανηγύρισε 70 μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα!
Η πρώτη μεγάλη είδηση ήταν ότι τα ίδια έσοδα της ΕΙΟ από χορηγίες κι άλλες δραστηριότητες υπερέβησαν τα ποσά από την κρατική επιχορήγηση και το Στοίχημα κατά 106.000 ευρώ! Αυτό το ποσό διατίθεται για την βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς των σκαφών των αθλητών, αλλά και την μετατροπή ενός βαν αποκλειστικά για τους ιστιοπλόους ΑμεΑ!
Η δεύτερη είδηση έχει να κάνει με την είσοδο της ΕΙΟ σε πλήρη ψηφιακή εποχή ακόμα και τεχνητή νοημοσύνη ΑI, κάτι που ενθουσίασε τους εκπροσώπους των ναυτικών ομίλων, δεδομένου ότι πλέον είναι πολύ πιο άμεση η επικοινωνία τους με την Ομοσπονδία και πιο εύκολη η καθημερινότητά τους.
Αντιθέτως το σύνολο των σωματείων ζήτησε την παρέμβαση της Ομοσπονδίας ώστε να μειωθούν και να γίνουν πιο απλές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ένταξή τους στο αθλητικό μητρώο-e kouros της ΓΓΑ.
Για μια ακόμα φορά τέθηκε το πολύ σοβαρό θέμα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εγκαταστάσεων, ενώ τα σωματεία απαίτησαν να βρεθεί επιτέλους ρύθμιση από το Υπουργείο Αθλητισμού οι νέοι προπονητές που αποφοιτούν από τις Σχολές να εργάζονται τουλάχιστον για έναν χρόνο σε ομίλους της Περιφέρειας. Κι αυτό να είναι απαράβατος όρος για να παραλαμβάνουν το πτυχίο τους. Αυτή, άλλωστε, είναι και η διαχρονική πρόταση της ΕΙΟ στην ΓΓΑ που διοργανώνει τις Σχολές και ποτέ δεν έδωσε λύση.
Να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι των ομίλων έδωσαν συγχαρητήρια στη διοίκηση Αναστασίου για την απόκτηση 20 σκαφών (10 Οπτιμιστ και ισάριθμα ILCA 4) για την απόκτηση των οποίων συνέβαλε η ΕΟΕ και προσωπικά ο πρόεδρός της Ισίδωρος Κούβελος, και ήδη χρησιμοποιήθηκαν από αθλητές ομίλων των Νησιών στο πρόσφατο προπονητικό καμπ που διοργάνωσε η ΕΙΟ στο Διεθνές Κέντρο Ιστιοπλοΐας.
Ειδική αναφορά έγινε για το Star Sailors League Gold Cup, το Μουντιάλ της ιστιοπλοΐας, που θα διεξαχθεί στα πρότυπα του ποδοσφαίρου και η προκριματική φάση θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στην Ελβετία με αντιπάλους της Ελλάδας τις Πορτογαλία, Τουρκία και Βουλγαρία».
