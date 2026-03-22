ΑΕΚ: Πρόβλημα στον αστράγαλο για τον Βάργκα, αμφίβολος για την έναρξη των playoffs
«Ελπίζω να προλάβει τα play off, γιατί έχει τη νοοτροπία που θέλουμε» δήλωσε για τον Ούγγρο, ο Μάρκο Νίκολιτς

Ανησυχία έχει προκαλέσει την AΕΚ ο τραυματισμός του Μπαρνάμπας Βάργκα, στο παιχνίδι με την Κηφισιά, με τον Ούγγρο ποδοσφαιριστή να αποχωρεί, μη μπορώντας να συνεχίσει στην αναμέτρηση.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για τραυματισμό στο αστράγαλο, πιθανότατα διάστρεμμα, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή η ακριβής κατάσταση του παίκτη.

Τον τραυματισμό του Ούγγρου επιθετικού, επιβεβαίωσε και ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου, μετά το ματς: «Όντως ο Βάργκας είχε έναν τραυματισμό στο πρώτο μέρος. Γύρισε τον αστράγαλο. Είχε ένα πρήξιμο.

Ήθελε να συνεχίσει, αλλά δεν ήταν καλή η εικόνα του. Θα πάει στην Εθνική Ουγγαρίας, θα κάνει εξετάσεις και ελπίζουμε να είναι έτοιμος για τα play off. Έχει τη νοοτροπία που θέλουμε γιατί ήθελε να συνεχίσει. Είναι ένας δυνατός παίκτης».

Υπενθυμίζουμε ότι ο παίκτης έγινε αναγκαστική αλλαγή, με την έναρξη του δευτέρου μέρους στο ματς με την Κηφισιά, με τον Ζίνι να περνάει στη θέση του στο 46'.
Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

Δείτε Επίσης