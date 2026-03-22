Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα όλα τα ματς της Super League, τον τελικό Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι και το ντέρμπι της Μαδρίτης
Κυριακή γεμάτη σπουδαία παιχνίδια στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη - Η ώρα του μεγάλου τελικού του Μίλτου Τεντόγλου στο μήκος ανδρών
Κυριακή σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.
Η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super league ολοκληρώνεται σήμερα, με όλες τις ομάδες να αγωνίζονται την ίδια ώρα. Στις 19:00 λοιπόν η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί με την Κηφισιά, o Άρης με τον ΟΦΗ, ο Αστέρας Τρίπολης με τον Παναθηναϊκό, ο Βόλος με τον ΠΑΟΚ, ο Λεβαδειακός με τον Ατρόμητο, ο Παναιτωλικός με τον Πανσερραϊκό και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΛ Novibet.
Στην Αγγλία και τη Premier League, στις 14:00 η Νιούκαστλ θα φιλοξενήσει τη Σάντερλαντ (Nova Sports Premier League) και στις 16:15 η Τότεναμ τη Νότιγχαμ Φόρεστ (Nova Sports Premier League) και η Άστον Βίλα τη Γουέστ Χαμ (Nova Sports 2). Ακόμη στις 18:30 (Action24) η Άρσεναλ θα διασταυρώσει τα «ξίφη» της με τη Μάντσεστερ Σίτι στο πλαίσιο του τελικού του Carabao Cup.
Στην Ισπανία και τη La Liga η Μπαρτσελόνα θα αναμετρηθεί με τη Ράγιο Βαγιεκάνο (15:00, Nova Sports 1), η Θέλτα με την Αλαβές (17:15, Nova Sports 1), η Αθλέτικ Μπιλμπάο με τη Μπέτις (19:30, Nova Sports 1) και η Ρεάλ Μαδρίτης με την Ατλέτικο (22:00, Nova Sports 1).
Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης, η Φέγενορντ θα φιλοξενήσει τον Άγιαξ (15:00, Nova Sports Prime) και η Πόρτο τη Μπράγκα (22:30, Cosmote Sport 7).
Στο μπάσκετ η ΑΕΚ θα παίξει με τον Ηρακλή (13:00, ERT Sports 2) και ο Πανιώνιος με τον Παναθηναϊκό (16:00, ΕΡΤ2), ενώ στο ΝΒΑ οι Νάγκετς θα αναμετρηθούν στο Ντενβερ με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (23:00, Cosmote Sport 4).
Στον στίβο παρακολουθείστε στις 20:12 τον τελικό του Μίλτου Τεντόγλου στο μήκος ανδρών και στις 21:03 το τελευταίο αγώνισμα πεντάθλου Γυναικών, 800μ. της Αναστασίας Ντραγκομίροβα. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ 2.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/03/2026):
11:20 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 3η Μέρα
12:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – ΕρόκσπορTurkish Basketball Super League
13:00 ΕΡΤ Sports 1 ΑΕΚ – Ηρακλής Stoiximan GBL
13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Πίζα Serie A
14:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Σάντερλαντ Premier League
14:30 Novasports 3HD Φορτούνα Ντίσελντορφ – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Σέλτικ Scottish Premiership
15:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
15:00 Action 24 Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας Super League 2
15:30 Novasports Prime Φέγενορντ – Άγιαξ Eredivisie
15:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Warm Up)
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Λάτσιο Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Ελλάς Βερόνα Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Παναθηναϊκός AKTOR Stoiximan GBL
16:15 Novasports Premier League Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
16:15 Novasports 2HD Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ Premier League
16:30 Novasports Start Μάιντς – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
16:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Αγώνας)
17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Σάσαρι Lega Basket Serie A
17:15 Novasports 1HD Θέλτα – Αλαβές La Liga
17:45 Novasports 5HD Γκρόνινγκεν – Άλκμααρ Eredivisie
18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι
18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Αγώνας)
18:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Φράιμπουργκ Bundesliga
18:30 Action 24 Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι Λιγκ Καπ Αγγλίας
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 3η Μέρα
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ρόμα – Λέτσε Serie A
19:00 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Παναθηναϊκός Super League
19:00 Novasports 4HD Λεβαδειακός – Ατρόμητος Super League
19:00 Novasports 2HD Άρης – ΟΦΗ Super League
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Κηφισιά Super League
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός Super League
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Βόλος ΝΠΣ – ΠΑΟΚ Super League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet Super League
19:30 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Μπέτις La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Αγώνας)
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
20:30 Novasports 5HD Άουγκσμπουργκ – Στουτγκάρδη Bundesliga
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Ίντερ Serie A
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπράγκα – Πόρτο Liga Portugal
23:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντένβερ Νάγκετς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς NBA
