Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα όλα τα ματς της Super League, τον τελικό Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι και το ντέρμπι της Μαδρίτης
Κυριακή σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super league ολοκληρώνεται σήμερα, με όλες τις ομάδες να αγωνίζονται την ίδια ώρα. Στις 19:00 λοιπόν η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί με την Κηφισιά, o Άρης με τον ΟΦΗ, ο Αστέρας Τρίπολης με τον Παναθηναϊκό, ο Βόλος με τον ΠΑΟΚ, ο Λεβαδειακός με τον Ατρόμητο, ο Παναιτωλικός με τον Πανσερραϊκό και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΛ Novibet.

Στην Αγγλία και τη Premier League, στις 14:00 η Νιούκαστλ θα φιλοξενήσει τη Σάντερλαντ (Nova Sports Premier League) και στις 16:15 η Τότεναμ τη Νότιγχαμ Φόρεστ (Nova Sports Premier League) και η Άστον Βίλα τη Γουέστ Χαμ (Nova Sports 2). Ακόμη στις 18:30 (Action24) η Άρσεναλ θα διασταυρώσει τα «ξίφη» της με τη Μάντσεστερ Σίτι στο πλαίσιο του τελικού του Carabao Cup.

Στην Ισπανία και τη La Liga η Μπαρτσελόνα θα αναμετρηθεί με τη Ράγιο Βαγιεκάνο (15:00, Nova Sports 1), η Θέλτα με την Αλαβές (17:15, Nova Sports 1), η Αθλέτικ Μπιλμπάο με τη Μπέτις (19:30, Nova Sports 1) και η Ρεάλ Μαδρίτης με την Ατλέτικο (22:00, Nova Sports 1).

Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης, η Φέγενορντ θα φιλοξενήσει τον Άγιαξ (15:00, Nova Sports Prime) και η Πόρτο τη Μπράγκα (22:30, Cosmote Sport 7).

Στο μπάσκετ η ΑΕΚ θα παίξει με τον Ηρακλή (13:00, ERT Sports 2) και ο Πανιώνιος με τον Παναθηναϊκό (16:00, ΕΡΤ2), ενώ στο ΝΒΑ οι Νάγκετς θα αναμετρηθούν στο Ντενβερ με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (23:00, Cosmote Sport 4).

Στον στίβο παρακολουθείστε στις 20:12 τον τελικό του Μίλτου Τεντόγλου στο μήκος ανδρών και στις 21:03 το τελευταίο αγώνισμα πεντάθλου Γυναικών, 800μ. της Αναστασίας Ντραγκομίροβα. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ 2.


Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/03/2026):

11:20 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 3η Μέρα

12:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – ΕρόκσπορTurkish Basketball Super League

13:00 ΕΡΤ Sports 1 ΑΕΚ – Ηρακλής Stoiximan GBL

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Πίζα Serie A

14:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Σάντερλαντ Premier League

14:30 Novasports 3HD Φορτούνα Ντίσελντορφ – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Σέλτικ Scottish Premiership

15:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

15:00 Action 24 Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας Super League 2

15:30 Novasports Prime Φέγενορντ – Άγιαξ Eredivisie

15:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Warm Up)

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Λάτσιο Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Παναθηναϊκός AKTOR Stoiximan GBL

16:15 Novasports Premier League Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

16:15 Novasports 2HD Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ Premier League

16:30 Novasports Start Μάιντς – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

16:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Αγώνας)

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Σάσαρι Lega Basket Serie A

17:15 Novasports 1HD Θέλτα – Αλαβές La Liga

17:45 Novasports 5HD Γκρόνινγκεν – Άλκμααρ Eredivisie

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Αγώνας)

18:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Φράιμπουργκ Bundesliga

18:30 Action 24 Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι Λιγκ Καπ Αγγλίας

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 3η Μέρα

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ρόμα – Λέτσε Serie A

19:00 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Παναθηναϊκός Super League

19:00 Novasports 4HD Λεβαδειακός – Ατρόμητος Super League

19:00 Novasports 2HD Άρης – ΟΦΗ Super League

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Κηφισιά Super League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός Super League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Βόλος ΝΠΣ – ΠΑΟΚ Super League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet Super League

19:30 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Μπέτις La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Αγώνας)

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

20:30 Novasports 5HD Άουγκσμπουργκ – Στουτγκάρδη Bundesliga

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Ίντερ Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπράγκα – Πόρτο Liga Portugal

23:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντένβερ Νάγκετς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς NBA

