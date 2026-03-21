Έπεσε η αυλαία στη Super League 2: Η Καλαμάτα έμεινε στο 0-0 με τη Μαρκό, ο Πανιώνιος 3-0 τον Ολυμπιακό Β', βίντεο
Η πρωταθλήτρια Καλαμάτα «κόλλησε» στο μηδέν κόντρα στην ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου

Η πρωταθλήτρια Καλαμάτα έκλεισε με ισοπαλία 0-0 τα playoffs της Super League 2 και τώρα θα παλέψει με τον Ηρακλή για τον τίτλο του υπερπρωταθλητή.

Η αξιόμαχη Μαρκό μπλόκαρε τους Μεσσήνιους, ενώ ο Πανιώνιος νίκησε άνετα 3-0 τον Ολυμπιακό Β'.

Μαρκό - Καλαμάτα 0-0
Σε ένα μέτριο ποιοτικά ματς, οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 0-0, σ' ένα παιχνίδι που δεν είχε καμία βαθμολογική σημασία. 

Μαρκό: Αυγερινός, Μαρκουπουλιώτης, Ντέντλερ, Στάμου, Κυριακίδης, Παυλίδης (66' Νεκούλ), Οικονομίδης, Μεντόσα, Φουρλάνος, Μιούλερ, Αλεξόπουλος (66' Γιόχανσον).

Καλαμάτα: Λαδάς, Σπυράκος (32' Καλουτσικίδης), Βαφέας, Παναγιώτου, Λυμπεράκης (46' Κατάλντι), Οικονόμου, Τσίνο Μορέιρα, Τσέλιος (76' Μπρούνο Γκάμα), Χορδάν (59' Μπονέτο), Μορέιρα, Κωτσόπουλος (76' Μουζάκης).




Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β' 3-0
Ο Πανιώνιος αποχαιρέτησε με νίκη τη σεζόν. Μία χρονιά, όπου στόχος ήταν η άνοδος, η ομάδα της Νέας Σμύρνης δεν τα κατάφερε κι ενώ νίκησε στην πρεμιέρα των playoffs εκτός έδρας την Καλαμάτα.

Στη συνέχεια ο Πανιώνιος απέτυχε να νικήσει Μαρκό εντός κι εκτός έδρας, εντός την Καλαμάτα κι εκτός τον Ολυμπιακό Β' κι έτσι έμεινε πολύ πίσω. Στον τελευταίο του αγώνα, πάντως, επικράτησε άνετα 3-0 του Ολυμπιακού Β' και θα ξεκινήσει σύντομα τον προγραμματισμό, ώστε να πετύχει τη νέα σεζόν τον μεγάλο στόχο της ανόδου στη Super League.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης άνοιξε το σκορ στο 29' με πέναλτι του Βοϊλη και στο 47' με κεφαλιά ο Μόρσεϊ πέτυχε το 2-0. Το 3-0 έγραψε στο 74' με σουτ του Γιάκοβλεφ.

Πανιώνιος: Σαρακασίδης, Μπελμόντ (72' Φελίσιο), Γιάκοβλεφ, Μόρσεϊ, Ζούλιας, Όκκας (59' Στούπης), Ντίας (59' Κιάκος), Μπαϊραμίδης (59' Κρητικός), Νίτσος, Βοΐλης, Βενάρδος.

Ολυμπιακός Β': Κουράκλης, Ντάμα, Τανούλης (64' Μίλισιτς), Κουτσογούλας, Μάρτινς, Λιάτσος (64' Αργυρίου), Λιατσικούρας (64' Κολοκοτρώνης), Τουφάκης, Ζουγλής, Θαρθάνα, Μπιλάλ (75' Γιουσούφ).


Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 38
2. Πανιώνιος 29
3. Μαρκό 25
4. Ολυμπιακός Β' 18

ΠΗΓΗ: www.gazzetta.gr
