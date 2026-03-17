Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.
FIFA για Ιράν: «Περιμένουμε όλες τις ομάδες να αγωνιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί»
FIFA για Ιράν: «Περιμένουμε όλες τις ομάδες να αγωνιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί»
Η FIFA είναι σε διαρκή επικοινωνία με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά και να αγωνιστεί κανονικά στη διοργάνωση του καλοκαιριού
Ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή έχει άμεσο αντίκτυπο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν να επιθυμεί να μεταφέρει τους αγώνες της εθνικής ομάδας στην τελική φάση της διοργάνωσης στο Μεξικό αντί για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η FIFA εξέδωσε ανακοίνωσε την Τρίτη (17/3) αναφέροντας: «Βρισκόμαστε σε τακτική επαφή με όλες τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες-μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, για να συζητήσουμε τον σχεδιασμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η FIFA περιμένει όλες τις συμμετέχουσες ομάδες να αγωνιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που ανακοινώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2025».
Η FIFA εξέδωσε ανακοίνωσε την Τρίτη (17/3) αναφέροντας: «Βρισκόμαστε σε τακτική επαφή με όλες τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες-μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, για να συζητήσουμε τον σχεδιασμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η FIFA περιμένει όλες τις συμμετέχουσες ομάδες να αγωνιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που ανακοινώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2025».
Following recent reports, the following update can be attributed to a FIFA spokesperson:— FIFA Media (@fifamedia) March 17, 2026
FIFA is in regular contact with all participating member associations, including IR Iran, to discuss planning for the FIFA World Cup 2026. FIFA is looking forward to all participating teams…
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
