Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι για κλοπές στο κέντρο της Αθήνας, ανάμεσά τους και ένας 13χρονος
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατά συναυτουργία
Στη σύλληψη πέντε ανηλίκων για κλοπές προχώρησαν αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι ανήλικοι, ηλικίας 17, 16, 14 και 13 ετών, εντοπίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 2 Μαΐου από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου, κατά τη διάρκεια αναζητήσεων ατόμων για περιστατικά κλοπών σε καταστήματα του ιστορικού κέντρου.
Κατά τον έλεγχο που τους έγινε, βρέθηκαν στην κατοχή τους προϊόντα τα οποία είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από καταστήματα της περιοχής και κατασχέθηκαν.
Οι ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατά συναυτουργία.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
