Premier League: Μπρέντφορντ και Γουλβς έμειναν στο 2-2 και έχασαν έδαφος και οι δύο, δείτε τα γκολ
SPORTS
Premier League Γουλβς Μπρέντφορντ

Η ισοπαλία στο «Κομιούνιτι» για την 30ή αγωνιστική της Premier League άφησε τις «μέλισσες» μακριά από τη μάχη της Ευρώπης και τους «λύκους» με μόνο μαθηματικές ελπίδες παραμονής

Η Γουλβς έπαιζε απόψε ίσως το τελευταίο της χαρτί για να συνεχίσει να ελπίζει στο θαύμα της παραμονής στην Premier League. Ήθελε πάση θυσία το «τρίποντο» στο «Κομιούνιτι», όπως και η γηπεδούχος, Μπρέντφορντ, για να μπει γερά στη μάχη για ένα από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της επόμενης περιόδου.

Το τελικό 2-2, στον αγώνα με τον οποίο έπεσε η «αυλαία» της 30ής αγωνιστικής του αγγλικού πρωταθλήματος δεν ικανοποίησε - επί της ουσίας - καμία από τις δύο ομάδες.

Mπρέντφορντ - Γουλβς: 2-2 (MD 30, 16/3/26)


Αυτό διότι, οι «μέλισσες» απέτυχαν να βρεθούν στο -2 από τη Λίβερπουλ, ενώ από την πλευρά τους οι «λύκοι» εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα χρειάζονται μόνο νίκες για να συνεχίζουν να ελπίζουν στο θαύμα. Πλέον, 7 αγωνιστικές πριν από το φινάλε έχουν μόνο μαθηματικές ελπίδες για να παραμείνουν στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας!

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Μπέρνλι-Μπόρνμουθ 0-0
Σάντερλαντ-Μπράιτον 0-1 (58΄ Μιντέχ)
Άρσεναλ-Έβερτον 2-0 (89΄ Γκιόκερες, 90΄+6 Ντάουμαν)
Κλείσιμο
Τσέλσι-Νιούκαστλ 0-1 (18΄ Γκόρντον)
Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1 (35΄ Μαυροπάνος - 31΄ Σίλβα)
Κρίσταλ Πάλας-Λιντς 0-0
Μάντσεστερ Γ.-Άστον Βίλα 3-1 (53΄ Κασεμίρο, 71΄ Κούνια, 81΄ Σέσκο - 64΄ Μπάρκλεϊ)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ 0-0
Λίβερπουλ-Τότεναμ 1-1 (18' Σομποσλάι - 90' Ρισάρλισον)
Μπρέντφορντ-Γουλβς 2-2 (22' Καγιοντέ, 37' Τιάγκο - 44' Αρμστρονγκ, 78' Αροκοντάρε)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 30 αγώνες)

Άρσεναλ 70 -31αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 61
Μάντσεστερ Γ. 54
Άστον Βίλα 51
Λίβερπουλ 49
Τσέλσι 48
Μπρέντφορντ 45
Έβερτον 43
Νιούκαστλ 42
Μπόρνμουθ 41
Φούλαμ 41
Μπράιτον 40
Σάντερλαντ 40
Κρίσταλ Πάλας 39
Λιντς 32
Τότεναμ 30
Γουέστ Χαμ 29
Νότιγχαμ Φόρεστ 29
Μπέρνλι 20
Γουλβς 17 -31αγ.

Thema Insights

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης