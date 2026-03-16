Οδυσσέας Βλαχοδήμος: Η δύσκολη απόφαση του Έλληνα γκολκίπερ και το μέλλον του που κρίνεται… τώρα!
Οδυσσέας Βλαχοδήμος: Η δύσκολη απόφαση του Έλληνα γκολκίπερ και το μέλλον του που κρίνεται… τώρα!
Λεπτομέρειες γύρω από το μέλλον του Οδυσσέα Βλαχοδήμο στη Σεβίλλη βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς επιβεβαιώνεται η πρόθεσή του να παραμείνει, η στάση της Νιουκάστλ και οι κινήσεις των Ανδαλουσιάνων για την οριστική απόκτησή του
Η καλοκαιρινή άφιξη του Έλληνα τερματοφύλακα ως δανεικού αποτελεί — με διαφορά — την πιο επιτυχημένη μεταγραφική κίνηση του Αντόνιο Κορδόν μέχρι σήμερα. Στη Σεβίλλη έχουν ήδη ξεκινήσει τη δύσκολη αποστολή να εξασφαλίσουν την παραμονή του όταν ολοκληρωθεί ο δανεισμός.
Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει ρήτρα αγοράς, γεγονός που σημαίνει πως θα χρειαστούν νέες διαπραγματεύσεις από μηδενική βάση με τη Νιουκάστλ . Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, καθώς ο Βλαχοδήμος έχει ανεβάσει σημαντικά την αξία του στο Nervión και ο αγγλικός σύλλογος αναμένεται να επιδιώξει το μέγιστο οικονομικό όφελος, αξιοποιώντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον.
Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει ρήτρα αγοράς, γεγονός που σημαίνει πως θα χρειαστούν νέες διαπραγματεύσεις από μηδενική βάση με τη Νιουκάστλ . Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, καθώς ο Βλαχοδήμος έχει ανεβάσει σημαντικά την αξία του στο Nervión και ο αγγλικός σύλλογος αναμένεται να επιδιώξει το μέγιστο οικονομικό όφελος, αξιοποιώντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον.
