Η αγκαλιά του Γιάννη Αλαφούζου στον Ταμπόρδα μετά το γκολ του κόντρα στη Μπέτις, βίντεο
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μπέτις στον πρώτο αγώνα των «16» του Europa League και η ΠΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα της μεγάλης βραδιάς στο ΟΑΚΑ
Ο Παναθηναϊκός έκανε το... πρώτο βήμα για τη πολυπόθητη πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League, επικρατώντας με 1-0 της Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ, σε ένα παιχνίδι όπου έδειξε μεγάλο μέταλλο και προσωπικότητα, μιας και χρειάστηκε να αγωνιστεί για περισσότερο από μισή ώρα αγώνα με παίκτη λιγότερο.
Παρ' όλα αυτά, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ταμπόρδα λίγο πριν τη λήξη του αγώνα, το «τριφύλλι» πήρε τη νίκη και πλέον έχει προβάδισμα, ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία.
Στην παρακάμερα του αγώνα που δημοσιοποίησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, φαίνεται ξεκάθαρα η ένταση, η αγωνία και το πάθος με το οποίο παρακολούθησαν οι οπαδοί της ομάδας τον αγώνα.
Επιπλέον εξαιρετική είναι η σκηνή με την «έκρηξη» την ώρα που υποδεικνύεται το πέναλτι και την ώρα που ευστοχεί από την άσπρη βούλα ο Ταμπόρδα.
Μετά τη λήξη του ματς μάλιστα υπάρχει ένα πολύ όμορφο σκηνικό, με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζο να παίρνει αγκαλιά τον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.
