Ο Παυλίδης ψάχνει… αναγέννηση κόντρα στον αγαπημένο του αντίπαλο
Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας A Bola, ο Βαγγέλης Παυλίδης ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ξανά έναν από τους πιο «βολικούς» αντιπάλους της καριέρας του, σε μια περίοδο όπου ο Έλληνας επιθετικός περνά την πιο δύσκολη φάση της σεζόν στο σκοράρισμα
Ο επιθετικός της Μπενφίκα, πρώτος σκόρερ της ομάδας για τη σεζόν 2025/26, μετρά μέχρι στιγμής 28 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και 20 στο πρωτάθλημα. Παρ’ όλα αυτά, τις τελευταίες εβδομάδες διανύει μια περίοδο αγωνιστικής «αφλογιστίας». Ο Παυλίδης έχει συμπληρώσει πέντε διαδοχικά παιχνίδια χωρίς να σκοράρει — απέναντι σε Ρεάλ Μαδρίτης (δύο φορές), Άβες, Ζιλ Βιθέντε και Πόρτο — ενώ για πρώτη φορά φέτος δεν έχει καταγράψει ούτε ασίστ σε αυτό το διάστημα.
Το τελευταίο του γκολ σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου, στη νίκη με 2-1 της Μπενφίκα απέναντι στη Σάντα Κλάρα, για την 22η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.
