Basket League: Αναβλήθηκε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Άρη
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ κατέθεσε αίτημα αναβολής λόγω της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού στην Καλαμαριά και ο ΕΣΑΚΕ το αποδέχτηκε
Ο ΕΣΑΚΕ επισημοποίησε την αναβολή του αγώνα της Stoiximan Basket League ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Άρη , που επρόκειτο να διεξαχθεί το Σάββατο 14/3 στην PAOK Sports Arena, έπειτα από αίτημα των «ασπρόμαυρων».
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μετά από την δολοφονία του 20χρονου οπαδού του Δικεφάλου στην Καλαμαριά έκανε αίτημα προς τον ΕΣΑΚΕ για αναβολή του αγώνα ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του νεαρού.
Για το αίτημα ενημερώθηκε και ο Γιάννης Βρούτσης και φυσικά η αστυνομία.
Η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ
O αγώνας ΠΑΟΚ–Άρης Betsson που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στις 18:15, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-2026, αναβάλλεται. Η ημερομηνία διεξαγωγής του, θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση.
