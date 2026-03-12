Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
«14 μήνες υπομονής, σκληρής δουλειάς, αμφιβολιών και πάνω απ’ όλα, θάρρους»: Η ανάρτηση της συζύγου του Λεσόρ για την επιστροφή του στα γήπεδα
«14 μήνες υπομονής, σκληρής δουλειάς, αμφιβολιών και πάνω απ’ όλα, θάρρους»: Η ανάρτηση της συζύγου του Λεσόρ για την επιστροφή του στα γήπεδα
«Έχω δει κάθε προσπάθεια, κάθε δύσκολη στιγμή, κάθε φορά που αρνήθηκες να τα παρατήσεις. Η αποφασιστικότητα, η δύναμη και η αγάπη σου για το μπάσκετ με εμπνέουν κάθε μέρα» γράφει η Τρέισι Λεσόρ
Ο Ματίας Λεσόρ επιστρέφει στη δράση, καθώς στο ματς απέναντι στη Ζάλγκιρις Κάουνας στο T-Center για την 31η αγωνιστική της φετινής EuroLeague θα είναι παρών, με την σύζυγό του, Τρέισι Λεσόρ, να του κάνει μια συγκινητική αφιέρωση μέσα από τα social media.
Η Τρέισι Λεσόρ τόνισε πως είναι η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά του, ότι τον αγαπάει κι ότι όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα του Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις, για εκείνη ο Ματίας Λεσόρ θα έχει κερδίσει!
«14 μήνες. 14 μήνες υπομονής, σκληρής δουλειάς, αμφιβολιών… και πάνω απ’ όλα, θάρρους. Αύριο επιστρέφεις ξανά στο γήπεδο και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη για σένα. Έχω δει κάθε προσπάθεια, κάθε δύσκολη στιγμή, κάθε φορά που αρνήθηκες να τα παρατήσεις. Η αποφασιστικότητα, η δύναμη και η αγάπη σου για το μπάσκετ με εμπνέουν κάθε μέρα. Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα του αγώνα, για μένα έχεις ήδη κερδίσει. Θα είμαι πάντα η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά σου. Είμαι τόσο περήφανη για τον άνθρωπο και τον παίκτη που είσαι. Σ’ αγαπώ Πάμε!»
Η ανάρτηση της συζύγου του Ματίας Λεσόρ
Πηγή: gazzetta.gr
Η Τρέισι Λεσόρ τόνισε πως είναι η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά του, ότι τον αγαπάει κι ότι όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα του Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις, για εκείνη ο Ματίας Λεσόρ θα έχει κερδίσει!
«14 μήνες. 14 μήνες υπομονής, σκληρής δουλειάς, αμφιβολιών… και πάνω απ’ όλα, θάρρους. Αύριο επιστρέφεις ξανά στο γήπεδο και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη για σένα. Έχω δει κάθε προσπάθεια, κάθε δύσκολη στιγμή, κάθε φορά που αρνήθηκες να τα παρατήσεις. Η αποφασιστικότητα, η δύναμη και η αγάπη σου για το μπάσκετ με εμπνέουν κάθε μέρα. Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα του αγώνα, για μένα έχεις ήδη κερδίσει. Θα είμαι πάντα η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά σου. Είμαι τόσο περήφανη για τον άνθρωπο και τον παίκτη που είσαι. Σ’ αγαπώ Πάμε!»
Η ανάρτηση της συζύγου του Ματίας Λεσόρ
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα