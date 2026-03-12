«14 μήνες υπομονής, σκληρής δουλειάς, αμφιβολιών και πάνω απ’ όλα, θάρρους»: Η ανάρτηση της συζύγου του Λεσόρ για την επιστροφή του στα γήπεδα
SPORTS
Ματίας Λεσόρ Παναθηναϊκός Σύζυγος

«14 μήνες υπομονής, σκληρής δουλειάς, αμφιβολιών και πάνω απ’ όλα, θάρρους»: Η ανάρτηση της συζύγου του Λεσόρ για την επιστροφή του στα γήπεδα

«Έχω δει κάθε προσπάθεια, κάθε δύσκολη στιγμή, κάθε φορά που αρνήθηκες να τα παρατήσεις. Η αποφασιστικότητα, η δύναμη και η αγάπη σου για το μπάσκετ με εμπνέουν κάθε μέρα» γράφει η Τρέισι Λεσόρ

«14 μήνες υπομονής, σκληρής δουλειάς, αμφιβολιών και πάνω απ’ όλα, θάρρους»: Η ανάρτηση της συζύγου του Λεσόρ για την επιστροφή του στα γήπεδα
8 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ματίας Λεσόρ επιστρέφει στη δράση, καθώς στο ματς απέναντι στη Ζάλγκιρις Κάουνας στο T-Center για την 31η αγωνιστική της φετινής EuroLeague θα είναι παρών, με την σύζυγό του, Τρέισι Λεσόρ, να του κάνει μια συγκινητική αφιέρωση μέσα από τα social media.

Η Τρέισι Λεσόρ τόνισε πως είναι η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά του, ότι τον αγαπάει κι ότι όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα του Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις, για εκείνη ο Ματίας Λεσόρ θα έχει κερδίσει!

«14 μήνες. 14 μήνες υπομονής, σκληρής δουλειάς, αμφιβολιών… και πάνω απ’ όλα, θάρρους. Αύριο επιστρέφεις ξανά στο γήπεδο και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη για σένα. Έχω δει κάθε προσπάθεια, κάθε δύσκολη στιγμή, κάθε φορά που αρνήθηκες να τα παρατήσεις. Η αποφασιστικότητα, η δύναμη και η αγάπη σου για το μπάσκετ με εμπνέουν κάθε μέρα. Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα του αγώνα, για μένα έχεις ήδη κερδίσει. Θα είμαι πάντα η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά σου. Είμαι τόσο περήφανη για τον άνθρωπο και τον παίκτη που είσαι. Σ’ αγαπώ Πάμε!»

Η ανάρτηση της συζύγου του Ματίας Λεσόρ



Πηγή: gazzetta.gr
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης