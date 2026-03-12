«14 μήνες υπομονής, σκληρής δουλειάς, αμφιβολιών και πάνω απ’ όλα, θάρρους»: Η ανάρτηση της συζύγου του Λεσόρ για την επιστροφή του στα γήπεδα

« Έχω δει κάθε προσπάθεια, κάθε δύσκολη στιγμή, κάθε φορά που αρνήθηκες να τα παρατήσεις. Η αποφασιστικότητα, η δύναμη και η αγάπη σου για το μπάσκετ με εμπνέουν κάθε μέρα» γράφει η Τρέισι Λεσόρ