Ρόδρι: Γείτονες του κάλεσαν την αστυνομία επειδή ο σταρ της Σίτι πετούσε drone έξω από τα παράθυρά τους

Η αστυνομία του Μάντσεστερ επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει σχετική αναφορά και εξετάζει την υπόθεση, ενώ αναμένεται να επικοινωνήσει με τον ποδοσφαιριστή ώστε να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι κανονισμοί πτήσης