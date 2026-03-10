Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Ρόδρι: Γείτονες του κάλεσαν την αστυνομία επειδή ο σταρ της Σίτι πετούσε drone έξω από τα παράθυρά τους
Η αστυνομία του Μάντσεστερ επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει σχετική αναφορά και εξετάζει την υπόθεση, ενώ αναμένεται να επικοινωνήσει με τον ποδοσφαιριστή ώστε να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι κανονισμοί πτήσης
Ο σταρ της Μάντσεστερ Σίτι, Ρόδρι, βρίσκεται στο στόχαστρο παραπόνων από κατοίκους πολυκατοικίας στο Σάλφορντ του Μάντσεστερ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι κάνει χρήση drone κοντά στα παράθυρα των σπιτιών τους.
Σύμφωνα με γείτονες του Ισπανού, το drone έχει εμφανιστεί αρκετές φορές να πετά σε μικρή απόσταση από τα παράθυρα διαμερισμάτων που βρίσκονται σε ψηλούς ορόφους.
Όπως ισχυρίζονται, αυτό τους έκανε να φοβηθούν ότι ενδέχεται να καταγράφονται εικόνες από το εσωτερικό των σπιτιών τους.
Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα Sun, κάτοικος της πολυκατοικίας ανέφερε ότι ενώ βρισκόταν στο σπίτι του με τη σύντροφό του είδε ένα drone να αιωρείται μόλις λίγα μέτρα από το παράθυρο του σαλονιού τους.
Αρκετοί ένοικοι απευθύνθηκαν αρχικά στον διαχειριστή του κτιρίου, ενώ κάποιοι προχώρησαν και σε καταγγελία στην αστυνομία του Σάλφορντ εκφράζοντας ανησυχία για πιθανή παραβίαση κανονισμών σχετικά με τη χρήση drones.
Σύμφωνα με την «Civil Aviation Authority», όσοι χειρίζονται drones οφείλουν να σέβονται την ιδιωτικότητα των πολιτών και να μην επιχειρούν πτήσεις που μπορεί να προκαλέσουν ανησυχία.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Rodri's neighbours have reported him to the police for flying a drone outside the windows of their apartment.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 9, 2026
They claim that the drone has invaded their privacy and left them fearing he has been able to see into their properties while they relax at home.… pic.twitter.com/wuXotL22g7
