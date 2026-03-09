Σάκκαρη: Τα μεσάνυχτα της Δευτέρας με τη Σβιόντεκ στο Indian Wells
Σάκκαρη: Τα μεσάνυχτα της Δευτέρας με τη Σβιόντεκ στο Indian Wells

Η Ελληνίδα αθλήτρια Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Πολωνή πρωταθλήτρια περίπου στα μεσάνυχτα της Δευτέρας για την πρόκριση στη φάση των «16»

Η Μαρία Σάκκαρη μέσα σε διάστημα ενός σχεδόν μήνα καλείται να αντιμετωπίσει την Ίγκα Σβιόντεκ, αυτή τη φορά για τoν 3o γύρο στο Indian Wells.

Το παιχνίδι ορίστηκε ως 3ο στο πρόγραμμα της ημέρας στο κεντρικό κορτ κι αναμένεται να αρχίσει γύρω στα μεσάνυχτα της Δευτέρας (9/3), ώρα Ελλάδας.

Η Σάκκαρη στις 12 Φεβρουαρίου νίκησε τη Σβιόντεκ με 2-6, 6-4, 7-5 πανηγυρίζοντας μια μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά στο τουρνουά της Ντόχα και την 4η νίκη της σε οκτώ συνολικά παιχνίδια απέναντι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης.


H Σβιόντεκ, πρωταθλήτρια στο Indian Wells το 2022 και το 2024, θέλει να πάρει ρεβάνς για την ήττα στην Ντόχα.

Η νικήτρια θα περάσει στη φάση των «16», όπου θα συναντήσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Καρολίνα Μούχοβα και την Αντονία Ρούζιτς από την Κροατία, ένα παιχνίδι που θα γίνει το βράδυ της Δευτέρας (9/3, 20:00).

Η Μούχοβα ήταν αυτή που νίκησε τη Σάκκαρη στα ημιτελικά στην Ντόχα και στη συνέχεια πήρε τον τίτλο με αντίπαλο τη Βικτόρια Εμπόκο.

Το πρόγραμμα στο κεντρικό γήπεδο και πριν από τον αγώνα της Σάκκαρη, θα αρχίσει με τον αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Αμερικάνο, Αλεκσάνταρ Κοβάτσεβιτς στις 20:00 ώρα Ελλάδος, ενώ θα συνεχιστεί με το παιχνίδι της κατόχου του τίτλου Μίρα Αντρέεβα με την Κατερίνα Σινιάκοβα.


Οι Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς ξεκινούν στο διπλό

Στο μεταξύ τη συμμετοχή τους στο διπλό ανδρών αρχίζουν ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Για τον 1ο γύρο και τη φάση των «32» θα αντιμετωπίσουν τους Μαρσέλο Αρεβάλο από το Ελ Σαλβαδόρ και τον Μάτε Πάβιτς από την Κροατία. Το παιχνίδι αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 02:00 το πρωί της Τρίτης (10/3), ώρα Ελλάδος.
